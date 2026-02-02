İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız
Yunanistan’ın jeopolitik ve ekonomik coğrafya uzmanı Profesör İoannis Mazis, Türkiye ile ilgili gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan’ın jeopolitik ve ekonomik coğrafya uzmanı Profesör İoannis Mazis, Ege’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Mazis, Türkiye’nin bölgedeki hareketlerini tesadüfi olarak görmenin yanlış olduğunu, aksine sistemli bir strateji ile statükoyu değiştirmeye çalıştığını vurguladı.
Mazis, “Türkiye, Ege’de tek başına yetkisi olmayan alanlarda Navtex yayımlayarak egemenlik haklarımızı dolaylı yoldan sınırlamaya çalışıyor. Bu, sadece bir bildirim değil; arkasındaki stratejik anlatı, asıl tehlikeyi oluşturuyor.” İfadelerini kullandı.
rofesör Mazis, Ankara’nın uzun yıllardır izlediği yöntemi şu şekilde özetledi: “Önce yasa dışı bir adım atıyorlar, ardından bunu uluslararası hukuk söylemiyle ‘meşrulaştırmaya’ çalışıyorlar. Sorun, bildirimlerin kendisinden çok, bu bildirimlerle yaratılmak istenen algıdır.”
Mazis, özellikle Ege’nin stratejik güzergâhı olan Çanakkale–Ege–Girit–Kıbrıs hattında olası bir “tarafsız bölge” senaryosunun, Yunan egemenlik haklarını doğrudan zayıflatacağını belirtti. Türkiye’nin dışişleri yetkililerinin, Yunanistan’ın yasalar çerçevesindeki hareketlerini “tek taraflı girişim” olarak nitelendirmesinin de bu stratejinin bir parçası olduğunu ifade etti.
Profesör Mazis, Yunanistan’ın pasif kalamayacağını ve aktif bir şekilde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı: “Yasal Navtex yayımlamak, uluslararası forumlarda Türkiye’nin eylemlerini sürekli gündeme taşımak ve stratejik ittifakları, özellikle Fransa ve İsrail ile iş birliği yaparak, ulusal çıkar çerçevesinde değerlendirmek zorundayız.”
Mazis’in uyarıları, yaklaşan Miçotakis–Erdoğan görüşmesi öncesinde Ege’deki gerilimin ve Türkiye’nin uzun vadeli stratejisinin anlaşılması açısından büyük önem taşıyor.
