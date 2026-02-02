  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaşlıların yüreğini hoplatacak o transfer hamlesi için red kararı çıktı neyse ki... Ramazan ayına özel ceza geliyor: Bakanlık peşlerine düştü! Olay çıkacak resmen... Yapay zeka doktorların yerini alabilir mi? Uzmandan net yanıt Türkiye’den Mavi Vatan’ı genişletecek dev hamle! Petrol aradığımız ülkede şimdi de o sektöre el attık İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız Ahmet Çakar adeta çıldırdı: '85 milyonu aptal mı sanıyorsunuz?' Şaka mı bu yahu... Altın fiyatlarındaki sert çakılma sonrası ünlü banka son tahminini duyurdu! Herkes 'neler oluyor?' dedi Daha fazla geç kalma lüksünüz yok! Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün Yönetimden haklı isyan! Bu ne büyük rezilliktir böyle yahu... Ayıp beyler ayıp
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız

Yunanistan’ın jeopolitik ve ekonomik coğrafya uzmanı Profesör İoannis Mazis, Türkiye ile ilgili gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan’ın jeopolitik ve ekonomik coğrafya uzmanı Profesör İoannis Mazis, Ege’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Mazis, Türkiye’nin bölgedeki hareketlerini tesadüfi olarak görmenin yanlış olduğunu, aksine sistemli bir strateji ile statükoyu değiştirmeye çalıştığını vurguladı.

#2
Foto - İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız

Mazis, “Türkiye, Ege’de tek başına yetkisi olmayan alanlarda Navtex yayımlayarak egemenlik haklarımızı dolaylı yoldan sınırlamaya çalışıyor. Bu, sadece bir bildirim değil; arkasındaki stratejik anlatı, asıl tehlikeyi oluşturuyor.” İfadelerini kullandı.

#3
Foto - İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız

rofesör Mazis, Ankara’nın uzun yıllardır izlediği yöntemi şu şekilde özetledi: “Önce yasa dışı bir adım atıyorlar, ardından bunu uluslararası hukuk söylemiyle ‘meşrulaştırmaya’ çalışıyorlar. Sorun, bildirimlerin kendisinden çok, bu bildirimlerle yaratılmak istenen algıdır.”

#4
Foto - İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız

Mazis, özellikle Ege’nin stratejik güzergâhı olan Çanakkale–Ege–Girit–Kıbrıs hattında olası bir “tarafsız bölge” senaryosunun, Yunan egemenlik haklarını doğrudan zayıflatacağını belirtti. Türkiye’nin dışişleri yetkililerinin, Yunanistan’ın yasalar çerçevesindeki hareketlerini “tek taraflı girişim” olarak nitelendirmesinin de bu stratejinin bir parçası olduğunu ifade etti.

#5
Foto - İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız

Profesör Mazis, Yunanistan’ın pasif kalamayacağını ve aktif bir şekilde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı: “Yasal Navtex yayımlamak, uluslararası forumlarda Türkiye’nin eylemlerini sürekli gündeme taşımak ve stratejik ittifakları, özellikle Fransa ve İsrail ile iş birliği yaparak, ulusal çıkar çerçevesinde değerlendirmek zorundayız.”

#6
Foto - İoannis Mazis'ten olay Türkiye itirafı: Tehlike düşündüğümüzden daha ciddi tehdit altındayız

Mazis’in uyarıları, yaklaşan Miçotakis–Erdoğan görüşmesi öncesinde Ege’deki gerilimin ve Türkiye’nin uzun vadeli stratejisinin anlaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu
Gündem

ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu

Sosyal medyada ŞOK Marketler'de satılan biber ürünlerine ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını v..
Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?
Gündem

Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?" başlıklı yazısı...
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları
Gündem

Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları

Eski Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanı, Ümit Özdağ’a yönelik çarpıcı iddialarda bulunarak parti içindeki finansal süreçleri hedef aldı. ..
Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Gündem

Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin Kürt sorununu konuştuğu konferansı basına kapalı düzenlemesini eleştirdiği yazısında Suriye’de Şara ile..
Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!
Gündem

Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!

Kendine yabancılaşmış, gözü ABD, ALMANYA ve İSVİÇRE’nin pırıltısından başka bir şey görmeyen sözde aydınlar anlamasa da; ecdadın adaleti ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23