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Ioannis Engolfopoulos kendisini rezil etti: Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı göndermedi

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Ioannis Engolfopoulos kendisini rezil etti: Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı göndermedi

Emekli Yunan Amiral Ioannis Engolfopoulos, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı algı operasyonu yapmaya çalışırken kendi iddiasıyla çelişerek zor durumda kaldı.

#1
Foto - Ioannis Engolfopoulos kendisini rezil etti: Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı göndermedi

Sözde "Türkiye uzmanı" Engolfopoulos, Selçuk Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay Başkanı olduğundan habersiz şekilde, Türkiye'nin Riyad'daki görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı'nı gönderdiğini öne sürerek kamuoyunun karşısına çıktı.

#2
Foto - Ioannis Engolfopoulos kendisini rezil etti: Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı göndermedi

Bu iddiasıyla Yunanların, Türkiye'nin askeri yapılanması ve komuta kademesi hakkındaki bilgisini de tartışmaya açtı.

#3
Foto - Ioannis Engolfopoulos kendisini rezil etti: Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı göndermedi

Engolfopoulos, "Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden İsrail ile anlaşıyor. Dikkat edin, bu yeni değil. Fakat paradoksa bakın. Artık Mekke Anlaşması'nı faaliyete geçirmeye başladılar. Toplantı yaptılar. Türkiye'den kim gitti? Kara Kuvvetleri Komutanı. Genelkurmay Başkanı değil! Çünkü Suudilerin istediklerini Türkler veremez.

#4
Foto - Ioannis Engolfopoulos kendisini rezil etti: Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı göndermedi

Oraya sadece kara ordusu gönderilmesini görüşmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanı'nı gönderdiler. Suudi Arabistan'ı peki kim koruyacak? Yunan Patriot'ları. Bu yüzden katbekat kazançlı çıkan biziz. Buradan görüyorsunuz. Türkiye'nin bu dış politikasına hayran oluyorlar. Neye hayran oluyorlar, anlamıyorum" dedi.

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