Ioannis Engolfopoulos kendisini rezil etti: Türkiye Genelkurmay Başkanı'nı göndermedi
Emekli Yunan Amiral Ioannis Engolfopoulos, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı algı operasyonu yapmaya çalışırken kendi iddiasıyla çelişerek zor durumda kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Emekli Yunan Amiral Ioannis Engolfopoulos, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı algı operasyonu yapmaya çalışırken kendi iddiasıyla çelişerek zor durumda kaldı.
Sözde "Türkiye uzmanı" Engolfopoulos, Selçuk Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay Başkanı olduğundan habersiz şekilde, Türkiye'nin Riyad'daki görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı'nı gönderdiğini öne sürerek kamuoyunun karşısına çıktı.
Bu iddiasıyla Yunanların, Türkiye'nin askeri yapılanması ve komuta kademesi hakkındaki bilgisini de tartışmaya açtı.
Engolfopoulos, "Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden İsrail ile anlaşıyor. Dikkat edin, bu yeni değil. Fakat paradoksa bakın. Artık Mekke Anlaşması'nı faaliyete geçirmeye başladılar. Toplantı yaptılar. Türkiye'den kim gitti? Kara Kuvvetleri Komutanı. Genelkurmay Başkanı değil! Çünkü Suudilerin istediklerini Türkler veremez.
Oraya sadece kara ordusu gönderilmesini görüşmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanı'nı gönderdiler. Suudi Arabistan'ı peki kim koruyacak? Yunan Patriot'ları. Bu yüzden katbekat kazançlı çıkan biziz. Buradan görüyorsunuz. Türkiye'nin bu dış politikasına hayran oluyorlar. Neye hayran oluyorlar, anlamıyorum" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23