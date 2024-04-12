'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuya ilişkin diplomasi trafiği yürüttüğünü ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Çinli ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile görüştüğünü belirten Miller, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerle de irtibatta olduğunu kaydetti. Miller, Blinken'ın İran'a açık bir mesaj verilmesini istediğini belirterek, "Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil" dedi.