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Dünya
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'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

2024-04-12 10:54:30
'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

7 Ekim'den bu yana Filistin zulmünün yaşandığı Orta Doğu'da bir kez daha gerilim yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in büyükelçiliğine yönelik saldırısı ile sarsılan İran'dan 'misilleme' açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir yetkili ise 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim tırmanırken ABD'den İsrail'e peş peşe destek açıklamaları gelirken İsrail "Tetikyeyiz" diyerek İran'a mesaj gönderdi! ABD Büyükelçiliği ise vatandaşlarından İsrail'e yönelik seyahatlerini ertelemesini istedi…

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#1
Foto - 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesine yönelik saldırısı sonucu Orta Doğu'da gerilim tırmandı. İran'ın 'misilleme' mesajı sonrası İsrail tedbirlerini artırdı. Yedek güçler orduya çağırılırken sığınaklar bile hazırlandı. ABD basını ise 'intikam saldırısı' hakkında ilginç bir iddia kaleme aldı. 11 Nisan Perşembe günü The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkili, İran'ın gelecek 24 ila 48 saat içerisinde İsrail'in topraklarına saldıracağını açıkladı. Saldırının İran'ın kendi topraklarından İsrail'in güneyine ya da kuzeyine düzenleyeceği vurgulandı.

#2
Foto - 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

SALDIRI GÜNLER İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK! Hafta başında beri ABD basınında yer alan istihbarat raporlarında, İsrail'le bağlantılı hedeflere İran ya da 'vekilleri' tarafından yakın zaman içinde saldırı düzenlenebileceği kaleme alınmıştı. WSJ'ye konuşan kaynak ise bu saldırının İsrail'in sınırları içinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Dün konuya ilişkin konuşan ABD'li bir yetkili de İran'ın 'misilleme saldırısının' günler içinde 'muhtemelen İsrail topraklarında' olabileceğini vurguladı.

#3
Foto - 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

REUTERS AÇIKLADI: İRAN'DAN ABD'YE MESAJ! Öte yandan, Reuters haber ajansına konuşan İranlı kaynaklar ise İran'ın, Umman ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan aracılığıyla Washington'a bir mesaj ilettiğini açıkladı. İranlı kaynaklara göre, İran, İsrail'in saldırısına, gerilimi 'büyük çapta tırmandırmamayı' amaçlayan bir şekilde yanıt verecek.

#4
Foto - 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

ABD: GERGİNLİĞİ ARTIRMAK İRAN'IN ÇIKARINA DEĞİL ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise düzenlediği basın toplantısında İran-İsrail hattındaki gerilim hakkında açıklama yaptı. Orta Doğu'da gerginliğin artma riskinden endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Miller, özellikle İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerinin endişe verici olduğunu vurguladı. Miller, ABD'nin bu tehditler karşısında İsrail'e tam destek verdiğini açıkladı

#5
Foto - 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuya ilişkin diplomasi trafiği yürüttüğünü ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Çinli ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile görüştüğünü belirten Miller, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerle de irtibatta olduğunu kaydetti. Miller, Blinken'ın İran'a açık bir mesaj verilmesini istediğini belirterek, "Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil" dedi.

#6
Foto - 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

İSRAİL'DEN İRAN'A: TETİKTEYİZ! İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklara değinerek, "Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız" açıklamasını yaptı.

#7
Foto - 'intikam saldırısı' için saat verdi! Gerilim had safhada

ABD'DEN İSRAİL'E SEYAHAT UYARISI ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanları ve ailelerinin, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle İsrail'deki büyük şehirlerin dışına seyahat etmelerini yasakladı. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son derece dikkatli olunması bakımından, ABD hükümeti (büyükelçilik) çalışanlarının ve aile üyelerinin, bir sonraki duyuruya kadar Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirlerinin dışına seyahat etmeleri yasaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Kocasolak

İran, hiç bir halt edemez. Kasım Süleymani için ne intikam aldı, fısssss. Yine aynı fısssss

Hayro

Hadi bakalım : Acem …Yıllardır hamam da Çekiyon şırayı basıyon Gazeli .Görelim mehterini !
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