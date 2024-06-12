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Aktüel
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İntihar gibi kaza

2024-06-12 12:49:25
İntihar gibi kaza

Kocaeli'nin Derinci ilçesi Kocaeli'nde dönülmez kavşaktan U dönüşü yapan sürücü kazaya sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#1
Foto - İntihar gibi kaza

Kaza Derince liman ışıklarında meydana geldi. Trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu D-100 karayolunda bir sürücü, dönülmez kavşağa aniden daldı.

#2
Foto - İntihar gibi kaza

Bu esnada hızlı bir şekilde Derince istikametine ilerleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı. Dönülmez yerden dönmeye çalışan sürücüye bir başka otomobil çarptı.

#3
Foto - İntihar gibi kaza

Otomobil ardından sağ şeritte ilerleyen bir başka otomobile çarptı. Araçlar savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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