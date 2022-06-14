2022-06-14 01:20:59 Intel'den sınırları zorlayan işlemci
Intel'in 14. nesil Meteor Lake işlemcileri, güç tüketimi ve performansı sınırları zorlayacak cinsten.
Intel'in 14. nesil Meteor Lake işlemcileri, güç tüketimi ve performansı sınırları zorlayacak cinsten.
Intel, henüz 13. nesil işlemcilerini piyasaya sürmemiş olmasına rağmen bugün katılım sağladığı bir sempozyumda Meteor Lake (14. nesil) ailesine dair bazı bilgiler paylaştı.
Dikkatleri en çok çeken şey ise, selefleriyle aynı TDP (güç tüketim değeri) değerlerine sahip olmasına rağmen daha yüksek saat hızlarına çıkabiliyor oluşuydu. Peki Intel bunu nasıl başardı?
14. nesil Intel Meteor Lake işlemciler, umut vadediyor 14. nesil Intel Meteor Lake işlemciler şu an için pek gündemde değil. Çünkü önümüzdeki aylarda 13. neslin tanıtımı bekleniyor.
Üstelik güç tüketimi tarafında Intel’in büyük vaatleri var.
Fakat şirket, bu alanda attığı önemli adımları devam ettirmeyi planladığını ve bir sonraki serinin neler sunacağını da şimdiden paylaşıyor.
Sempozyumda söz alan şirket, Intel 4 (7 nm) işlem düğümü hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Intel 7’nin (10 nm Alder Lake ve Raptor Lake) yeni nesli olarak, yeni bir soket ve mimariyle birlikte geleceğini söyledi.
Güç tüketim değerlerinin ise 12. nesil ile oldukça benzer olacağı, fakat performansın çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı belirtildi.
Intel, 13. nesil işlemcileriyle birlikte Apple'ın gözdesi M1 Max çipi başta olmak üzere tüm rakiplerini açık ara geride bırakacak.
aylaşılan sayılara baktığımızda, Intel 7 serisine göre aynı güç tüketim değerlerinde yüzde 21.5’e kadar daha yüksek saat frekansları göreceğiz.
Bunu tam tersi bir şekilde düşünürsek, aynı performansı verdiği bir test ortamında Meteor Lake serisi, selefinden yüzde 40 oranında daha az güç tüketecek.
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