  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
14
Intel'den sınırları zorlayan işlemci

2022-06-14 01:20:59
Intel'den sınırları zorlayan işlemci

Intel'in 14. nesil Meteor Lake işlemcileri, güç tüketimi ve performansı sınırları zorlayacak cinsten.

#1
Foto - Intel, henüz 13. nesil işlemcilerini piyasaya sürmemiş olmasına rağmen bugün katılım sağladığı bir sempozyumda Meteor Lake (14. nesil) ailesine dair bazı bilgiler paylaştı.

Intel, henüz 13. nesil işlemcilerini piyasaya sürmemiş olmasına rağmen bugün katılım sağladığı bir sempozyumda Meteor Lake (14. nesil) ailesine dair bazı bilgiler paylaştı.

#2
Foto - Dikkatleri en çok çeken şey ise, selefleriyle aynı TDP (güç tüketim değeri) değerlerine sahip olmasına rağmen daha yüksek saat hızlarına çıkabiliyor oluşuydu. Peki Intel bunu nasıl başardı?

Dikkatleri en çok çeken şey ise, selefleriyle aynı TDP (güç tüketim değeri) değerlerine sahip olmasına rağmen daha yüksek saat hızlarına çıkabiliyor oluşuydu. Peki Intel bunu nasıl başardı?

#3
Foto - 14. nesil Intel Meteor Lake işlemciler, umut vadediyor 14. nesil Intel Meteor Lake işlemciler şu an için pek gündemde değil. Çünkü önümüzdeki aylarda 13. neslin tanıtımı bekleniyor.

14. nesil Intel Meteor Lake işlemciler, umut vadediyor 14. nesil Intel Meteor Lake işlemciler şu an için pek gündemde değil. Çünkü önümüzdeki aylarda 13. neslin tanıtımı bekleniyor.

#4
Foto - Üstelik güç tüketimi tarafında Intel’in büyük vaatleri var.

Üstelik güç tüketimi tarafında Intel’in büyük vaatleri var.

#5
Foto - Fakat şirket, bu alanda attığı önemli adımları devam ettirmeyi planladığını ve bir sonraki serinin neler sunacağını da şimdiden paylaşıyor.

Fakat şirket, bu alanda attığı önemli adımları devam ettirmeyi planladığını ve bir sonraki serinin neler sunacağını da şimdiden paylaşıyor.

#6
Foto - Sempozyumda söz alan şirket, Intel 4 (7 nm) işlem düğümü hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Sempozyumda söz alan şirket, Intel 4 (7 nm) işlem düğümü hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

#7
Foto - Intel 7’nin (10 nm Alder Lake ve Raptor Lake) yeni nesli olarak, yeni bir soket ve mimariyle birlikte geleceğini söyledi.

Intel 7’nin (10 nm Alder Lake ve Raptor Lake) yeni nesli olarak, yeni bir soket ve mimariyle birlikte geleceğini söyledi.

#8
Foto - Güç tüketim değerlerinin ise 12. nesil ile oldukça benzer olacağı, fakat performansın çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı belirtildi.

Güç tüketim değerlerinin ise 12. nesil ile oldukça benzer olacağı, fakat performansın çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı belirtildi.

#9
Foto - Intel, 13. nesil işlemcileriyle birlikte Apple'ın gözdesi M1 Max çipi başta olmak üzere tüm rakiplerini açık ara geride bırakacak.

Intel, 13. nesil işlemcileriyle birlikte Apple'ın gözdesi M1 Max çipi başta olmak üzere tüm rakiplerini açık ara geride bırakacak.

#10
Foto - aylaşılan sayılara baktığımızda, Intel 7 serisine göre aynı güç tüketim değerlerinde yüzde 21.5’e kadar daha yüksek saat frekansları göreceğiz.

aylaşılan sayılara baktığımızda, Intel 7 serisine göre aynı güç tüketim değerlerinde yüzde 21.5’e kadar daha yüksek saat frekansları göreceğiz.

#11
Foto - Bunu tam tersi bir şekilde düşünürsek, aynı performansı verdiği bir test ortamında Meteor Lake serisi, selefinden yüzde 40 oranında daha az güç tüketecek.

Bunu tam tersi bir şekilde düşünürsek, aynı performansı verdiği bir test ortamında Meteor Lake serisi, selefinden yüzde 40 oranında daha az güç tüketecek.

#12
Foto -

#13
Foto -

Yunanistan'dan Türkiye tarafına ateş: Alçak saldırıda 1 ölü!
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye tarafına ateş: Alçak saldırıda 1 ölü!

Edirne'de Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Cihat Yaycı'dan hükümete flaş 'Yunanistan' çağrısı: Türkiye yolunacak kaz değildir, bir an önce iptal edilmeli!
Gündem

Cihat Yaycı'dan hükümete flaş 'Yunanistan' çağrısı: Türkiye yolunacak kaz değildir, bir an önce iptal edilmeli!

Türkiye'nin egemenliğini tartışmaya açtığı Adalar Denizi'ndeki adalar hakkında konuşan ve "Bu adaların devri hukuken sakattır" diyen TÜRK DE..
Sığır bunu tartışan değil de kim olabilir?
Medya

Sığır bunu tartışan değil de kim olabilir?

Halk TV canlı yayınında CHP'li gazeteciler, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "reis" diye hitap edip, yeniden Başkan seçile..
Günlerce bayatlamıyor: Kıyır kıyır üzümlü kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Günlerce bayatlamıyor: Kıyır kıyır üzümlü kurabiye tarifi

Kıyır kıyır ağızda dağılan üzümlü kurabiyeler yapmaya ne dersiniz? Gerçekten eğer üzümlü kurabiye yapmak istiyorsanız bundan daha iyi bir ku..
Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi
Ekonomi

Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, m..
Kıbrıs yeni bir Filistin olmasın
Gündem

Kıbrıs yeni bir Filistin olmasın

KKTC’de belediye kararıyla işgalci İsrail’e birtakım ödünler verildiğini vurgulayan Akademisyen Zeki Akçam, İsraillilerin KKTC’de önemli ora..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23