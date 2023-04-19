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Teknoloji-Bilişim
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Intel'den kripto piyasasını sarsacak karar

2023-04-19 05:47:04
Intel'den kripto piyasasını sarsacak karar

Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırma kararı aldı.

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Foto - Intel'den kripto piyasasını sarsacak karar

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini durdurduğunu bildirdi.

#2
Foto - Intel'den kripto piyasasını sarsacak karar

Intel'den yapılan açıklamada, şirketin IDM 2.0'a yaptığı yatırımlara öncelik vermesi nedeniyle, Blockscale 1000 serisinin ömrünü tamamladığı ancak bu kapsamdaki müşteri desteğinin devam edeceği aktarıldı.

#3
Foto - Intel'den kripto piyasasını sarsacak karar

Şirket, kripto para birimi alanındaki pazar fırsatlarını izlemeye devam edeceğini kaydetti.

#4
Foto - Intel'den kripto piyasasını sarsacak karar

Intel'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Blockscale adlı seri için ekim ayına kadar sipariş almayı ve gelecek yıl nisan ayına kadar sevkiyatları bitirmeyi planlıyor.

#5
Foto - Intel'den kripto piyasasını sarsacak karar

Intel, 2021 yılında, üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıklamış ve bu kapsamdaki yatırımlarını duyurmuştu.

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