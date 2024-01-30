Intel'den grafik kartı atağı

Intel, Arc “Battlemage” ekran kartlarına PCIe Gen 5 x16 desteği ekliyor Sektörden gelen sızıntılara göre, Intel’in yakında çıkacak Arc serisi ekran kartı BCM-G10 silikonu üzerine inşa ediliyor. Bu çip tasarımında ise bir PCIe Gen 5 x16 bağlantısı olduğu görüldü. Bu, şu an satışta olan Arc ekran kartlarının PCIe Gen 4 arayüzüne kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bant genişliği sunacak.