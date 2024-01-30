2024-01-30 03:42:36 Intel'den grafik kartı atağı
Uzun zamandır grafik kartı alanında rakiplerinden fark yiyen çip firması Intel, bu açığı kapatmak için ataklarına devam ediyor.
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Uzun zamandır grafik kartı alanında rakiplerinden fark yiyen çip firması Intel, bu açığı kapatmak için ataklarına devam ediyor.
Teknoloji dünyasında ilkelere imza atan Intel firması rakiplerine grafik kartı alınında yetişmek için büyük çaba sarf ediyor. Son yeniliği bunu teyit eder nitelikte.
Intel, Arc "Battlemage" serisine PCIe Gen 5 x16 desteği sunacak. Bu, PCIe Gen 4 arayüzüne göre verimde büyük farklılık anlamına geliyor.
Intel, yeni nesil Arc “Battlemage” ekran kartı serisinin 2024 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son detaylar ise yeni modellerin PCIe Gen 5 arayüzünü destekleyeceği ifade edildi. Bu, Intel için bir ilki temsil ediyor.
Intel, Arc “Battlemage” ekran kartlarına PCIe Gen 5 x16 desteği ekliyor Sektörden gelen sızıntılara göre, Intel’in yakında çıkacak Arc serisi ekran kartı BCM-G10 silikonu üzerine inşa ediliyor. Bu çip tasarımında ise bir PCIe Gen 5 x16 bağlantısı olduğu görüldü. Bu, şu an satışta olan Arc ekran kartlarının PCIe Gen 4 arayüzüne kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bant genişliği sunacak.
PCIe Gen 5’e geçiş, 2024’te sunulacak Intel Arc Xe2 “Battlemage” modellerinin daha verimli olacağını gösteriyor. Sektör analistlerinin söylediğine göre PCIe Gen 5 arayüzü, performansı optimize eden bellek tutarlılığı gibi yeni özellikler sunuyor.
Intel, Arc serisi ekran kartlarında önemli işler başardı. Performans ve darboğaz sorunlarını yazılım güncellemeleriyle çözen şirket, birçok popüler oyuna da destek getirdi. Ancak son sızıntılar, şirketin dizüstü bilgisayarlarda kullanılan M.2/AIC modellerinden vazgeçeceğini gösteriyor.
Intel’in diğer bilgisayar üreticilerinin yolundan giderek Arc Xe2 mobil GPU’larını doğrudan laptop anakartlarına entegre edeceği söylendi. Bu değişiklik, üretim ve anakart entegrasyonunda önemli avantajlar sunacak.
Intel’in yeni nesil Battlemage ekran kartı serisinde bağlantı noktalarına büyük önem gösterdiği açık. PCIe Gen 5 desteği, gelecek yongaların performansını artırmada önemli bir faktör olabilir.
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