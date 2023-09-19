İntel'den 288 çekirdekli işlemci

Daha önce de Intel’in Granite Rapids adı verilen yeni nesil P-Core Xeon ailesi, Sierra Forest adı verilen E-Core Xeon ailesi ve onu takip eden Clearwater Forest’a dair bilgiler paylaşıldı. Fakat bugün, bu üç ürün ailesinin de yeni Birch Stream platformu ile uyumlu olacağı duyuruldu. Ek olarak, bu platformun LGA 4710 ve LGA 7529 sürümleri de olacak.