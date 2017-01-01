İnsuyu yenilenen yüzüyle misafirlerini bekliyor

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası İnsuyu, yenilenen yüzüyle misafirlerine kapılarını açtı. Burdur kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta Sarpgüney Tepesi'nin kalkerli yamaçlarında yer alan mağara, iç ve dış güvenliğinden aydınlatmasına, sosyal donatı alanlarına baştan aşağı yenilendi. Dr. Temuçin Aygen'in 1952 senesinde keşfettiği ve çalışmalar sonucu 1966'da Türkiye'nin ilk turistik mağarası olma özelliğini kazanan İnsuyu, sarkıt, dikit, sütun, duvar- perde damlataş, kalsit kristalleri ile bezeli doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor. Suları kurumuş çok sayıda göl çanaklarına sahip, birbirine bağlı iki bölümden oluşan İnsuyu Mağarası'nda, 525 metre uzunluğunda büyüleyici bir gezi alanı bulunuyor.
Bakım onarım çalışmaları nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan mağara, iç aydınlatması, yürüyüş rotası işaretleri, acil butonları, telefon, kamera sistemi ve sosyal donatılarıyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayabilecek güvenli bir yapıya kavuşturuldu. Türkiye'deki mağaralar arasında ulaşımı en kolay yerlerden biri olan İnsuyu, Burdur-Antalya yolu üzerinde yaklaşık 1 kilometre içerde yer alıyor. Girişte yüze çarpan serinliğin karşıladığı mağarada, binlerce yılda oluşan sarkıt ve sütunların fotoğraflanabileceği büyülü bir yürüyüş rotası ziyaretçileri bekliyor. Bu rotada ilerleyenleri hayrete düşürecek büyüklükte eskiden içi su dolu göl çanaklarıyla karşılaşılıyor. Mağaranın dışında peyzaj çalışmaları ile çocuklar için oyun parkı, günü boyu vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için de kafeterya ve mesire alanı oluşturuldu.
Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok mağara bulunduğunu ancak İnsuyu'nun turizme kazandırılan ilk mağara olduğunu söyledi. Yapılan bilimsel çalışmalarda yerleşim yeri izine rastlanılmayan mağaraya ulaşımının çok kolay olduğunu dile getiren Vali Yılmaz, "Antalya'ya giderken sol tarafta dağın altında görülmeye değer bir doğa harikası. İçi ve çevre düzenlemesi de dahil baştan sona tamamını yeniledik." dedi. Yılmaz, mağaranın hizmete girdiği günden itibaren ilk defa geniş kapsamlı bir bakım onarım çalışması yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu: "Mağaranın içindeki aydınlatma tesisatı elden geçirildi, iyileştirildi. Can güvenliliğini sağlama açısından da kamera sistemi dahil olmak üzere her türlü tedbir alındı. Artık misafirlerimizin rahatlıkla ziyaret edebileceği bir mekan haline geldi. Ayrıca dışarıdaki çevre düzenlemesi yapıldı. Gelen misafirlerimizin yemeklerini yiyebilecekleri, çaylarını içebileceği, rahatlıkla günlerini geçirebilecekleri bir mekan haline dönüşmüş oldu."
Bölgenin Burdur turizmi açısından çok önemli bir değer olacağına inancını dile getiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Özellikle İstanbul ve Ankara'dan Antalya istikametine giden misafirlerimizin çok rahatlıkla uğrayabilecekleri bir mekan. Aslında çok yoğun bir talep vardı. Bir yıldır bu bakım onarımdan dolayı hizmete kapalıydı. Şimdi tekrardan hizmete açtık, artık tüm ziyaretçilerimiz gelebilirler. Bakım onarım çalışmalarına 1 milyon 260 bin lira harcandı." İnsuyu ziyaretçilerinden Afyonkarahisar'da eğitim gören Selin Iğdır, daha önce de buraya geldiğini ancak şu anki durumunun çok daha iyi olduğunu söyledi. Iğdır, "Bakım çalışmaları çok güzel olmuş. Hem mağaranın çevresi hem de içi gayet iyi durumda. İnsuyu Mağarası yol üstünde bir yer. İçine girildiği anda yüzünüze vuran soğukluk, su damlaları, o gezdiğimiz yerler sanki bir anda farklı bir dünyaya geçmiş gibi hissettiriyor ve bu gerçekten çok güzel bir duygu. Ülkemizde böyle bir yer varken kesinlikle herkesin gezip görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Vali Yılmaz, uzun süredir bakımsız olan bir doğa harikasını turizmine tekrardan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Mağaranın dışında eksikliği güçlü şekilde hissedilen sosyal donatıları olmadığı için gelen misafirleri layıkıyla ağırlayamadıklarını ifade eden Yılmaz, Orman ve Su İşleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının destekleriyle alanın tamamını yenilediklerine dikkati çekti.
İnsuyu'nun yenilenmesini ve turizmin hizmetine sunulmasını memnuniyetle karşıladığını dile getiren hekim Tevfik Özkan da şunları kaydetti: "Çok güzel bir tesis olmuş emeği geçenlere teşekkür ederiz. İçinde sarkıtlardan suların damlaması ve bu şekillerin oluşumu insanın ilgisini çekiyor. İçindeki aydınlatma sistemi, güvenlik önlemlerinin alınması güzel olmuş. Çocuklarla da çok rahat gezebildik." İranlı ziyaretçi Bahnaz Araki de mağaranın da Türkiye'nin de güzel olduğunu vurgularken, tüm arkadaşlarına burayı görmelerini tavsiye edeceğini belirtti.