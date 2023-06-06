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Teknoloji-Bilişim
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Instagram’a yapay zeka geliyor

2023-06-06 19:10:47
Instagram’a yapay zeka geliyor

Instagram'ın yeni yapay zeka destekli sohbet robotunun ilk özellikleri ortaya çıktı.

#1
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Meta çatısı altındaki, sosyal medya platformu Instagram’ın yakın zamanda ChatGPT benzeri bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı söylentileri çıkmıştı.

#2
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Bugün ise bu sohbet robotunun özellikleri ilk kez ortaya çıktı.

#3
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Instagram’ın sohbet robotu hangi özelliklere sahip olacak? Gelişen teknolohiyle birlikte yapay zeka da son yıllarda ciddi yükseliş gösterdi.

#4
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Öyle ki kullandığımız yazılımlarda, web sitelerinde ve pek çok sosyal medya platformunda yer edinen yapay zekayı, yakın zamanda Instagram’da da göreceğiz.

#5
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, Instagram’ın yeni yapay zeka destekli sohbet robotunu ortaya koyuyor.

#6
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Bu ekran görüntüsünde yer alan bilgilere göre bu sohbet robotu, kullanıcının sorularına cevap verebilecekken, aynı zamanda tavsiyelerde de bulunabilecek.

#7
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Ekran görüntüsünden anlaşıldığı kadarıyla, sohbet robotunun 30 farklı versiyonu olacak ve kullanıcılar, sohbete başlamadan önce bunlar arasından bir seçim yapacak. Ancak bu versiyonlar arasında ne fark olduğu bilinmiyor.

#8
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Instagram’dan sohbet robotu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak yakın zamanda bir duyuru ile tanıtmaları bekleniyor. Zira sohbet robotunun tam olarak hangi özelliklere sahip olacağı, hangi dilleri destekleyeceği ve kullanacağı dil modeli henüz net değil.

#9
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Sohbet robotu, kullanıcıların takipçilerine, takip ettiklerine ve paylaşımlarına erişerek daha kapsamlı bir cevap haznesine sahip olabilir.

#10
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Eğer bu olursa, kendisine “Benim takip ettiğim ancak beni takip etmeyen kişiler kim?” diye soru sorduğunuzda, buna cevap verebilir.

#11
Foto - Instagram’a yapay zeka geliyor

Instagram’ın yapay sohbet robotu konusunda ilk olmadığını söyleyebiliriz. Zira Snapchat ve iş dünyasında öne çıkan LinkedIn gibi diğer sosyal medya platformları, yapay zekayı çoktan entegre etmiş durumda.

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