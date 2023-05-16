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Dünya
13
İngiltere’de kuş gribi alarmı

2023-05-16 21:58:53
İngiltere’de kuş gribi alarmı

İngiletere'de kümes hayvanı çiftliğinde çalışan iki kişide kuş gribi tespit edildi.

#1
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

İngiltere'de kuş gribi iki işçiye bulaştı.

#2
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, kümes hayvanı çiftliğinde çalışan iki kişide kuş gribi tespit edildiği bildirilerek,

#3
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

Testleri pozitif çıkan iki kişinin yakın zamanda İngiltere'de enfekte bir kümes hayvanı çiftliğinde çalıştıkları biliniyor. İkisi de herhangi bir kuş gribi semptomu göstermedi ve o zamandan bu yana her ikisinin de testleri negatif çıktı açıklamasında bulundu.

#4
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

Söz konusu vakaların toplum sağlığına yönelik risk düzeyini değiştirmediği aktarılan açıklamada, “insandan insana bulaş" tespit edilmediği ifade edildi.

#5
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

Küresel olarak bu türün insandan insana yayıldığına dair bir kanıt yok.

#6
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

UKHSA Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Susan Hopkins yaptığı açıklamada,

#7
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

Mevcut kanıtlar, dünyadaki kuşlarda gördüğümüz kuş gribi virüslerinin insanlara kolayca yayılmadığını gösteriyor.

#8
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

a birlikte, virüsün enfekte kuşlarla yakın temastan sonra insanlara yayılabileceğini zaten biliyoruz ve bu nedenle, bunun gibi tarama programları aracılığıyla, risk hakkında daha fazla bilgi edinmek için maruz kalan insanları izliyoruz.

#9
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

Küresel olarak bu türün insandan insana yayıldığına dair bir kanıt yok

#10
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

Küresel olarak bu türün insandan insana yayıldığına dair bir kanıt yok

#11
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

Ancak virüslerin sürekli geliştiğini biliyoruz ve topluma yönelik değişen risklere dair herhangi bir kanıta karşı tetikte olmaya devam ediyor

#12
Foto - İngiltere’de kuş gribi alarmı

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