İngiltere’de kuş gribi alarmı

Testleri pozitif çıkan iki kişinin yakın zamanda İngiltere'de enfekte bir kümes hayvanı çiftliğinde çalıştıkları biliniyor. İkisi de herhangi bir kuş gribi semptomu göstermedi ve o zamandan bu yana her ikisinin de testleri negatif çıktı açıklamasında bulundu.