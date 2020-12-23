İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülke atağa geçti! Altın çağını yaşıyor

Greyfurt ekim alanlarının son yıllarda artmadığını söyleyen Doğan, “Greyfurt iç piyasada çok tüketilen bir ürün değil. Genelde yurt dışına ihracatı yapılan bir ürün. Türkiye genelinde 54 bin dönüm alanda greyfurt ekimi var. Bunun yüzde 75’ini Adana karşılıyor. Adana’da 40 bin dönümün üzerinde bir ekim alanı var. Greyfurt ekimi son birkaç yıldır artmadı” diye konuştu. "GREYFURTA RAĞBET 2 KAT ARTTI" Greyfurt fiyatının geçen seneye göre 3 kat artmasının ardından bu sene en çok artan narenciye ürünü olduğunu kaydeden Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi: “Greyfurt bu yıl narenciye içerisinde fiyatı en çok artan ürün oldu. Geçen yıl 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan greyfurt bu yıl boyuna, kalitesine göre 2 buçuk lira ile 3 lira arasında değişmekte. Bu yıl narenciye meyveleri içerisinde en çok para kazandıran greyfurt. Greyfurt yurt dışına gittiği için para kazandırıyor. Eğer yurt dışı kapıları kapalı olsa kesim yapılmaz ve ağaçlar sökülür"