  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülke atağa geçti! Altın çağını yaşıyor

2020-12-23 16:07:07
İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülke atağa geçti! Altın çağını yaşıyor

Corona virüsün ardından iç piyasada tüketimi neredeyse hiç olmayan greyfurta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yüksek talep gelmeye başladı.

#1
Foto - Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor.

Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor.

#2
Foto - Türkiye'de 54 bin dönüm, Adana'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun bahçelerdeki hasadı başladı.

Türkiye'de 54 bin dönüm, Adana'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun bahçelerdeki hasadı başladı.

#3
Foto - Geçen yıl bahçede 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan ve yurt dışına gönderilen ürün, bu sene de corona virüs nedeniyle başta İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 2 buçuk ile 3 lira arasında fiyatla ihraç ediliyor. Bu fiyatlar ise hem çiftçiyi hem de tüccarı memnun ediyor.

Geçen yıl bahçede 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan ve yurt dışına gönderilen ürün, bu sene de corona virüs nedeniyle başta İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 2 buçuk ile 3 lira arasında fiyatla ihraç ediliyor. Bu fiyatlar ise hem çiftçiyi hem de tüccarı memnun ediyor.

#4
Foto - Greyfurtun sıcak iklim istemesi nedeniyle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştiği ve tüketiminin Türkiye'de az olduğu belirtildi.

Greyfurtun sıcak iklim istemesi nedeniyle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştiği ve tüketiminin Türkiye'de az olduğu belirtildi.

#5
Foto - Greyfurt ekim alanlarının son yıllarda artmadığını söyleyen Doğan, “Greyfurt iç piyasada çok tüketilen bir ürün değil. Genelde yurt dışına ihracatı yapılan bir ürün. Türkiye genelinde 54 bin dönüm alanda greyfurt ekimi var. Bunun yüzde 75’ini Adana karşılıyor. Adana’da 40 bin dönümün üzerinde bir ekim alanı var. Greyfurt ekimi son birkaç yıldır artmadı” diye konuştu.

Greyfurt ekim alanlarının son yıllarda artmadığını söyleyen Doğan, “Greyfurt iç piyasada çok tüketilen bir ürün değil. Genelde yurt dışına ihracatı yapılan bir ürün. Türkiye genelinde 54 bin dönüm alanda greyfurt ekimi var. Bunun yüzde 75’ini Adana karşılıyor. Adana’da 40 bin dönümün üzerinde bir ekim alanı var. Greyfurt ekimi son birkaç yıldır artmadı” diye konuştu. "GREYFURTA RAĞBET 2 KAT ARTTI" Greyfurt fiyatının geçen seneye göre 3 kat artmasının ardından bu sene en çok artan narenciye ürünü olduğunu kaydeden Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi: “Greyfurt bu yıl narenciye içerisinde fiyatı en çok artan ürün oldu. Geçen yıl 80 kuruş ile 1 lira arasında satılan greyfurt bu yıl boyuna, kalitesine göre 2 buçuk lira ile 3 lira arasında değişmekte. Bu yıl narenciye meyveleri içerisinde en çok para kazandıran greyfurt. Greyfurt yurt dışına gittiği için para kazandırıyor. Eğer yurt dışı kapıları kapalı olsa kesim yapılmaz ve ağaçlar sökülür"

#6
Foto - Greyfurtun fiyatının 2 lira olması beklenirken 3 lira olduğu ve yurt dışından talep oldukça fiyatlarında yükselme olduğu aktarıldı.

Greyfurtun fiyatının 2 lira olması beklenirken 3 lira olduğu ve yurt dışından talep oldukça fiyatlarında yükselme olduğu aktarıldı.

#7
Foto - Greyfurtun koronavirüs dolayısıyla da tüketiminin çok arttığı vurgulandı.

Greyfurtun koronavirüs dolayısıyla da tüketiminin çok arttığı vurgulandı.

Canlı yayında ihbar sonrası alarma geçildi! Polisler 3 dakikada stüdyoya geldi
Aktüel

Canlı yayında ihbar sonrası alarma geçildi! Polisler 3 dakikada stüdyoya geldi

İstanbul'dan yayın yapan Mavi Karadeniz TV'nin Trabzon stüdyosunda canlı yayınlanan programda sunucu ve konuğu, tanıtmak istedikleri Kadın D..
Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu
Dünya

Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu

Türkiye Libya'da meşru hükümeti desteklerken, BAE terörist Hafter'e açık destek vermeye devam ediyor. BAE’ye yerleşen Trablus Devrimci Tugay..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin bir gazetecinin soruyu cevapladı.
Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Uyan..
Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı
Gündem

Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden Türkiye’nin savunma sanayiini geliştirmek adına gerçekleştirdiği ortaklıkları muhalefet ..
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?
Ekonomi

KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?

KDV ne kadar? KDV indirimiyle milyonlarca vatandaş bir kez daha sevindi. Koronavirüsle mücadenin sürdüğü şu günlerde vatandaşa bir destek de..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay