Küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları gerilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilime dair diplomatik iyimserlik, küresel piyasalarda brent petrol ile benzin ve motorin fiyatlarını olumlu etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı 24 Kasım sabahı 86,4 dolar seviyesine geriledi. 20 Kasım'da 92,57 dolardan kapanan Brent, küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekti. Motorinin ton fiyatı ise son 4 ayın en düşük seviyelerinden biri olan 1.105 dolara indi.