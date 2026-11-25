İndirim beklentisinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin birçok şehrinde LPG fiyatları 45 TL'nin altına gerileyecek. Kasım ayının başında yaşanan büyük fiyat artışının da önemli bir bölümü geri alınmış olacak. Henüz kesinleşmeyen indirimle ilgili gözler akaryakıt sektöründen gelecek açıklamalara çevrildi. Kampanya yapan işletmeler LPG'yi 47 ila 48 TL bandında satarken gelecek olan indirim bu işletmelerde 40 TL'ye kadar fiyatları düşürecek. LPG'li araç sahipleri indirim beklentisi içerisine girerken benzin ve motorin kullanıcıları ise kasım ayında yaşanan fiyat düşüşleriyle bir nebze rahatladı.