Otogaza “Yok artık” dedirtecek dev indirim geliyor: Tarih verildi, 40 TL’ye düşecek
Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası benzin ve motorine yapılan indirimlerin ardından, kasım başında zamlanan LPG'nin litre fiyatında 3 Aralık 2026 Perşembe günü yaklaşık 8 liralık indirim beklentisi gündeme geldi. Halen birçok şehirde 51-52 lira bandında satılan otogazın, indirim gerçekleşirse 45 liranın altına ve kampanyalı istasyonlarda 40 lira seviyesine kadar düşebileceği aktarıldı.Brent petrolün varil fiyatının 86,9 dolara gerilemesinin indirim beklentisini güçlendirdiği ve 40 litrelik bir depoda sürücülere yaklaşık 320 lira avantaj sağlayabileceği belirtildi.