Tarih verildi! Dolar 10 lira birden artacak
Alman bankası Commerzbank, yayımladığı değerlendirmede Türk lirasının 2027 yılı boyunca değer kaybını sürdüreceğini ve Dolar/TL kurunun önümüzdeki çeyreklerde 60 seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alman bankası Commerzbank, yayımladığı değerlendirmede Türk lirasının 2027 yılı boyunca değer kaybını sürdüreceğini ve Dolar/TL kurunun önümüzdeki çeyreklerde 60 seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Banka ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın kur yönetim stratejisinin döviz rezervlerini zorladığını ve gerileyen altın değerlemelerinin rezerv tamponu üzerinde baskı oluşturduğunu savundu. Ghose raporunda, politika yapıcıların değer kaybı patikasını yumuşatabilse de ana eğilimi değiştiremeyeceği görüşüne yer verdi.
Banka ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürekli müdahaleye dayalı kur yönetimi stratejisinin kıt döviz rezervlerini tükettiğini ve altın değerlemelerindeki düşüşün kalan rezerv tamponuna yeni bir darbe indirme tehdidi oluşturduğunu belirtti.
Commerzbank, Türk lirasının 2027 yılında değer kaybını sürdüreceğini ve Dolar/TL kurunun gelecek çeyreklerde 60 seviyesini göreceğini tahmin etti.
Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose pazartesi günü yayımladığı raporda, "Merkez Bankası'nın sürekli müdahale etmeye dayalı kur yönetimi stratejisi kıt döviz rezervlerini tüketirken, gerileyen altın değerlemeleri de kalan rezerv tamponuna bir darbe daha indirme tehdidi oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ghose raporunda, "Politika yapıcılar yüksek bir maliyet karşılığında Türk lirasının değer kaybı patikasını yumuşatabilirler, ancak ana eğilimi değiştiremezler" ifadelerini kullandı.
Geçen ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın uzun vadede daha keskin bir zayıflığın önüne geçmek amacıyla para biriminde kısa vadeli daha hızlı düşüşlere izin verdiğini söylemişti.
Tatha Ghose ise bu yaklaşıma yönelik olarak "Sadece görünümü kurtarmak adına dövizdeki değer kaybının bu şekilde yumuşatılmış bir patikada tutulması, altta yatan döviz kuru uyumsuzluğunun temel nedenidir ve bir kısır döngüye yol açmaktadır" ifadelerine yer verdi.
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