İngilizlerin, Çanakkale Cephesi'ndeki oyunu 110 yıl sonra ortaya çıktı

"Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Mayıs 1916'da Çanakkale'ye atılan bu beyannamede özellikle şu açıklamaya yer verilmiştir; 'Sizler cephede savaştınız ama cephe gerisinde bıraktığınız aileleriniz aç bırakılıyor', 'Onları daha sonradan işgal etmek üzere sizin kaynaklarınızı tüketiyorlar' ifadelerine yer verilmektedir. Diğer taraftan Osmanlı'nın o dönem donanma gücü bir hayli önemli. 'Goeben' ve 'Breslau' yani 'Yavuz' ve 'Midilli' gemilerinin battığına yönelik bir açıklama yer alıyor. O dönem için bu doğru değil ama İngilizler burada bir çarpıtma yoluyla donanma gücünün yok olduğunu ifade ederek moral bozmaya çalışıyor. Sadece Almanlar ve Osmanlı arasında bir çatlak oluşturmaya değil, aynı zamanda Avusturya-Macaristan arasında da yani Osmanlı ile birlikteki müttefikliği de bozmaya çalışıyorlar. Ruslara karşı Avusturya-Macaristan ordusunun doğu cephesinde 200 binin üzerinde kayıp verdiği ve 100 binin üzerinde de esir verdiğine yönelik açıklamalar var."