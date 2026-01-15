İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar

BBC’nin haberine göre, Ulusal İstatistik Ofisi verileri, bir yıl içinde 35 yaş altındaki 195 bin İngiliz'in ülkeyi terk ettiğini gösteriyor. Tokyo’da yaşayan Cambridge mezunu Ray Amjad, bu eğilimi “İngiltere genç yetenek kaybediyor; biz hazır yetişmiş olarak gidiyoruz” sözleriyle özetliyor. Güvenlik ve yaşam maliyeti karşılaştırması da çarpıcı: Amjad, Tokyo’da kendini daha güvende hissettiğini, Londra’da ödediği kiranın ise burada üç katına çıkacağını söylüyor.