İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar

BBC, İngiltere'deki hayat pahalılığı, güvensizlik ve huzursuzluk sonrası bazı kesimlerin ülkeden kaçıp Türkiye'ye yerleşmeye başladığını yazdı.

#1
Foto - İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar

BBC’nin haberine göre, Ulusal İstatistik Ofisi verileri, bir yıl içinde 35 yaş altındaki 195 bin İngiliz'in ülkeyi terk ettiğini gösteriyor. Tokyo’da yaşayan Cambridge mezunu Ray Amjad, bu eğilimi “İngiltere genç yetenek kaybediyor; biz hazır yetişmiş olarak gidiyoruz” sözleriyle özetliyor. Güvenlik ve yaşam maliyeti karşılaştırması da çarpıcı: Amjad, Tokyo’da kendini daha güvende hissettiğini, Londra’da ödediği kiranın ise burada üç katına çıkacağını söylüyor.

#2
Foto - İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar

Courrier International'ın haberine göre benzer bir kaçış hikâyesi Bali’den geliyor. 25 yaşındaki Sol Hyde, İngiltere’deki maaşlı işini bırakıp Asya’ya yerleşmesini 'karanlık, soğuk ve yalnız bir hayat'tan çıkış olarak anlatıyor. Hyde’a göre yurt dışında denemek başarısızlık sayılmıyor; oysa İngiltere’de denemek çoğu zaman eleştiriyle karşılanıyor. Bu huzursuzluk aileleri de kapsıyor.

#3
Foto - İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar

The Telegraph, üç çocuklarıyla birlikte İngiltere’den Adelaide’e taşınan Joy ve Simon Clark’ın hikâyesini aktarıyor. Artan yaşam maliyetleriyle “denge kurmanın imkânsızlaştığını” söyleyen Joy Clark, Avustralya’daki daha rahat gündelik hayatı ve sosyal imkânları vurguluyor. Elbette zorluklar var: Vize süreçleri, yaş sınırları ve mesleki denklikler... Ancak Clark ailesi için sonuç net: “Zor ama değiyor.”

#4
Foto - İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar

Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yerleşen İngilizlerin profili, genç profesyonellerden ziyade emekliler ve yarı emeklilerden oluşuyor. İngiliz basını ve resmî veriler, bu grubun özellikle Ege kıyılarına yöneldiğini gösteriyor. Birleşik Krallık Office for National Statistics (ONS) ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Foreign, Commonwealth & Development Office kaynaklı bilgilere göre, Türkiye’de uzun süreli yaşayan İngiliz vatandaşı sayısı yaklaşık 35–40 bin civarında.

#5
Foto - İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar

Bu nüfusun önemli bir bölümünün Muğla ve Özellikle Fethiye, İngiliz emekliler için öne çıkan yerleşim merkezlerinden biri. BBC ve The Telegraph’ta yayımlanan Türkiye dosyalarında, Fethiye’nin tercih edilme nedenleri arasında daha düşük yaşam maliyeti, ılıman iklim, sahil yaşamı ve yerleşik İngiliz topluluğu gösteriliyor. Aynı haberlerde, İngiltere’de artan kira ve enerji giderleriyle kıyaslandığında, bizim kıyılarda günlük yaşamın emekliler için daha “öngörülebilir” olduğu vurgulanıyor.

#6
Foto - İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın konsolosluk bilgilendirmelerine göre, Türkiye, İspanya ve Portekiz ile birlikte, Akdeniz havzasında İngiliz emeklilerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’ye yerleşen İngilizlerin büyük kısmının emekli maaşı veya birikimle geçinen, çalışma hayatından çekilmiş kişiler olduğu ifade ediliyor.

