İngilizler dalga geçmeye başladı bile: Acı tablo: 10-0 bile kazanabilirdik
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Liverpoollu futbolcu Hugo Etikite maç sonunda yaptığı açıklama ile acı tabloyu gözler önüne serdi.
Galatasaray kabus gibi bir gece yaşadı...UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-1 mağlup oldu. Uğurcan Çakır kalede devleşse de oynanan kötü futbolun önüne geçemedi. Maçta Victor Osimhen ve Noa Lang'ın yaşadığı sakatlıklar ise üzen başka bir neden oldu.
Öte yandan Liverpool'da gol atan isimlerden biri de Hugo Etikite oldu. Bir önceki maçta Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremeyen Etikite bu maçı boş geçmedi. 51.dakikada takımı adına ikinci golü attı.
Maç sonunda yaptığı açıklama ile de acı tabloyu gözler önüne serdi. Etikite'nin açıklaması şöyle: -Galatasaray'a karşı 10-0 kazanabilirdik.
