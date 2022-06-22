2022-06-22 19:19:24 İngilizce öğretmenliği taban puanları 2022: İngilizce öğretmenliği başarı sıralaması:
İngilizce öğretmenliği 2022 taban puanları 18-19 Haziran’da tamamlanan YKS TYT- AYT sınavınının ardından merak edilir oldu. Milli Eğit Bakanlığı atamalarında en çok kadro ve kontenjan verilen branşlar arasında İngilizce öğretmenliği yer almakta. Hal böyle olunca da YKS sınavına katılan ve İngilizce öğretmenliği bölümüne tercih etmeyi düşünen adaylar tarafından 2022 İngilizce öğretmenli taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Peki İngilizce öğretmenliği kaç puanla alıyor? İngilizce öğretmenliği başarı sıralaması kaç?