İngilizce öğretmenliği taban puanları 2022: İngilizce öğretmenliği başarı sıralaması:

İngilizce taban puanları ve başarı sıralaması YKS sınavına katılan adaylar tarafından merak ediliyor. 3 milyon 234 bin 409 aday, sınavda başarılı olabilmek için ter döktü. YKS sınavının tamamlanmasından sonra bu kez de üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılan konular arasına girdi. Peki İngilizce öğretmenliği taban puanı kaç 2022? İngilizce öğretmenliği kaç puanla alıyor? İngilizce öğretmenliği başarı sıralaması: