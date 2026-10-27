İstanbul Boğazı'ndaki endişelendiren görüntünün nedeni belli oldu
Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda endişelendiren görüntüler ortaya çıktı.
Anadolu Hisarı çevresinde kaydedilen görüntülerin nedeni belli oldu.
Mega kentteki sağanağın ardından, Anadolu Hisarı çevresinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Bölgeden bir görüntü...
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