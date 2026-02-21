İHA’lar 7/24 nöbetteydi! İngiliz Timothy Ash Türkiye’yi uyardı: Ankara çok dikkatli olmalı

Jeopolitik dengeler açısından Türkiye’nin alternatif ortaklıklara yönelmesi gerektiğini belirten Ash, “Ayrıca jeopolitik konjonktür gereği Türkiye’nin ABD’ye olan bağımlılığını çeşitlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Alternatif güvenlik ortaklıkları kurmalı. Zaten Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle bunu yapıyor. Bu durum, ödemeler dengesini ve rezervleri destekleyecek yatırım akışları açısından oldukça olumlu. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa’yla da yakın ilişkilere ihtiyacı var ve Türkiye bunu istiyor. Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye, Avrupa’nın güvenliği için kritik bir rol oynayabilir. Türkiye’nin helikopter gemisinin de katıldığı NATO tatbikatları buna güzel bir örnek. Ama buradaki sorun Avrupa’dan kaynaklanıyor. Özellikle kıta Avrupası’ndaki bazı siyasetçiler büyük resmi göremiyor. Ve Türkiye karşıtı bir tutum sergiliyorlar. Oysa bu, Türkiye’yi Avrupa’ya daha çok yaklaştırmak adına kaçırılmaması gereken bir fırsat. Maalesef bazı Avrupalı siyasetçiler büyük resmi göremiyor. Yabancı yatırımcı güveni açısından para politikası büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.