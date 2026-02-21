  • İSTANBUL
İHA'lar 7/24 nöbetteydi! İngiliz Timothy Ash Türkiye'yi uyardı: Ankara çok dikkatli olmalı

Türkiye'nin sınır hattında İHA'lar ve SİHA'lar 7/24 nöbet tutarken İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

İHA'lar 7/24 nöbetteydi! İngiliz Timothy Ash Türkiye'yi uyardı: Ankara çok dikkatli olmalı

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Küresel Görünüm programında CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

İHA'lar 7/24 nöbetteydi! İngiliz Timothy Ash Türkiye'yi uyardı: Ankara çok dikkatli olmalı

Ash, şunları kaydetti: "Merkez Bankası'nın faizleri herkesin beklediğinden çok daha fazla artırdığını da kabul etmek gerekir. 2023 seçimleri öncesindeki beklentileri hatırlayın. Muhalefet kazansa bile faizlerin bu kadar yükseleceği düşünülmüyordu. Türkiye’de rasyonel politikalara, yani geleneksel yöntemlere memnuniyet verici bir dönüş gördük. Daha yüksek faizler ve daha sıkı mali politikalar uygulanıyor. Yine de Sayın Şimşek’in dezenflasyon sürecinin yeterince hızlı ilerlemediğini savunabilirim. Ama en azından şu aşamada büyük riskler almıyorlar. Bu da bir nebze güven verici.”

İHA'lar 7/24 nöbetteydi! İngiliz Timothy Ash Türkiye'yi uyardı: Ankara çok dikkatli olmalı

Ash, Türkiye ekonomisinin jeopolitik gelişmelere karşı kırılgan olduğunu vurguladı: “Ama Türkiye çok dikkatli olmalı. İran’daki kötü bir senaryo, petrol fiyatlarının çok ciddi şekilde yükselmesine neden olur. Bunun cari açık ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkisini biliyoruz. En kötü senaryodaysa İran’da yaşanacak bir sorun, bölgesel sorunlar, mülteci akınları gibi çok daha ağır sonuçlar doğabilir. Bu yüzden politika açısından şu aşamada oldukça temkinli olmaları gerekiyor. Şu ana kadar da öyle davrandılar ama hâlâ riskler mevcut.”

İHA'lar 7/24 nöbetteydi! İngiliz Timothy Ash Türkiye'yi uyardı: Ankara çok dikkatli olmalı

Jeopolitik dengeler açısından Türkiye’nin alternatif ortaklıklara yönelmesi gerektiğini belirten Ash, “Ayrıca jeopolitik konjonktür gereği Türkiye’nin ABD’ye olan bağımlılığını çeşitlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Alternatif güvenlik ortaklıkları kurmalı. Zaten Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle bunu yapıyor. Bu durum, ödemeler dengesini ve rezervleri destekleyecek yatırım akışları açısından oldukça olumlu. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa’yla da yakın ilişkilere ihtiyacı var ve Türkiye bunu istiyor. Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye, Avrupa’nın güvenliği için kritik bir rol oynayabilir. Türkiye’nin helikopter gemisinin de katıldığı NATO tatbikatları buna güzel bir örnek. Ama buradaki sorun Avrupa’dan kaynaklanıyor. Özellikle kıta Avrupası’ndaki bazı siyasetçiler büyük resmi göremiyor. Ve Türkiye karşıtı bir tutum sergiliyorlar. Oysa bu, Türkiye’yi Avrupa’ya daha çok yaklaştırmak adına kaçırılmaması gereken bir fırsat. Maalesef bazı Avrupalı siyasetçiler büyük resmi göremiyor. Yabancı yatırımcı güveni açısından para politikası büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İHA'lar 7/24 nöbetteydi! İngiliz Timothy Ash Türkiye'yi uyardı: Ankara çok dikkatli olmalı

Ash’e göre piyasalar ekonomi yönetimine belirli ölçüde güven duyuyor ancak uzun vadeli tahvillerde pozisyon alınmaması, temkinli duruşun sürdüğünü gösteriyor: “Aslında mesele yabancı yatırımcının tahvil piyasasında getiriye mi yoksa vadeye mi odaklandığıdır. Demek istediğim, piyasanın Şimşek ve Karahan yönetiminden oldukça memnun olduğu kanaatindeyim. Ekibi beğeniyorlar ve genel olarak rasyonel politikalara sadık kaldıklarını düşünüyorlar. Piyasanın arzuladığı hızda olmasa da, eninde sonunda doğru olanı yapacaklarına inanıyorlar. Kur politikası tarafındaysa piyasa, Merkez Bankası'nın izlediği reel değerlenme stratejisinin dezenflasyon sürecinin temel taşı olduğunu düşünmeye devam ediyor.

İHA'lar 7/24 nöbetteydi! İngiliz Timothy Ash Türkiye'yi uyardı: Ankara çok dikkatli olmalı

Bu yüzden TL'de uzun pozisyon alıp carry getirisinden faydalanmaya sıcak baksalar da, iş vade riskine girmeye gelince aşağı yukarı bir isteksizlik sergiliyorlar. Bu durum temelde yatırımcıların şu düşüncesinden kaynaklanıyor: Evet, enflasyon düşecek; dezenflasyon süreci başarılı ve nispeten agresif bir şekilde ilerleyecek. Bu konuda görüşler karışık. Yatırımcıların vade riskine girmeye başladığını gördüğünüzde, Merkez Bankası’nın piyasada tam bir güven tesis ettiğini anlarsınız. Ve girişler çok daha ciddi boyutlara ulaşır. Maalesef henüz uzun vadeli tahvillerde pozisyon alındığını görmüyoruz.”

