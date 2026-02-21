  • İSTANBUL
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Uyku apnesi ciddi bir sağlık sorunu olarak her daim karşımıza çıkıyor. Bu konu hakkında uzman kişilerden mutlaka faydalanılmalı.

#1
Foto - Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Medipol Koşuyolu Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter, uyku apnesinin tedavi edilmediğinde vücutta oluşturduğu tahribata dikkati çekerek, hastalığın kalp ve beyin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu bildirdi. Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kunter, uyku sırasında nefesin durmasıyla karakterize edilen uyku apnesinin, toplumda genellikle sıradan bir horlama problemi olarak görülüp ihmal edildiğini belirtti.

#2
Foto - Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Kunter, hastalığın tedavi edilmediğinde vücutta oluşturduğu tahribata işaret ederek, uyku apnesinin kalp ve beyin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu ve erken teşhis ve doğru tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini aktardı.

#3
Foto - Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Horlamanın sosyal bir problem olarak görüldüğünü, ancak uyku apnesinin horlamadan çok daha ciddi olduğunu vurgulayan Kunter, "Horlamak bir gürültü sorunu olabilir ama uyku apnesi doğrudan kişinin hayatını etkileyen, kalp ve beyin üzerinde ciddi sorunlara yol açabilen bir durumdur. Horlama her zaman uyku apnesi anlamına gelmez, ancak horlayanların bir kısmında hastalık gelişebilir. Horlama varsa ve kişi sürekli yorgun uyanıyorsa, bunun altında uyku apnesi olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Kunter, uyku apnesinin kesin tanısının bir gece uyku laboratuvarında yapılan testlerle konulabildiğinin bilgisini vererek, hafif ve orta dereceli vakalarda ilaç tedavisinin uygulanabildiğini, bazı hastalarda cerrahi girişimler gerekebildiğini anlattı.

#5
Foto - Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Bazı hastalar yatarken özel maskeler kullanarak sağlıklı uyuyabileceğini kaydeden Kunter, "Uyku apnesi kişiye özgü ilerleyebildiği için tedavi planı hastaya göre şekillendiriliyor. Çocuklarda uyku apnesi yetişkinlerden farklı seyrediyor. Gelişim çağındaki çocuklarda cerrahi müdahaleler ancak testler sonra planlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Kunter, uyku apnesinin ilerlemesinde iki ana faktörün etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

#7
Foto - Uzman hekim açıkladı: Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

"Bunlar kilo almak ve yaş almak. Kiloyu kontrol altına alabiliriz, ancak yaşlanmayı durduramayız. İlginç olan bir durum da var, uyku apnesi olan kişiler bazen hızla kilo alabiliyor. Bu da hastalığın ilerlemesine katkı sağlıyor. Çaresiz hastalıklar değil, burada çözüm var. Ancak erken tanı kritik. Uykuda nefes durması, sürekli yorgun uyanma gibi belirtiler ihmal edilmemeli, mutlaka uyku testleri yapılmalıdır. Tedavi ile hem kalp hem de beyin sağlığı korunabilir."

