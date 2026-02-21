  • İSTANBUL
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar ulaşan... Helva-i Hakani tarifi! Enfes bir lezzet şöleni

Türk mutfağının köklü geleneklerinden biri olan Helva-i Hakani tarifine mutlaka göz atıp bu lezzet şölenini tatmalısınız.

Adını, Osmanlı döneminin ünlü mutfak ustalarından biri olan Hekimoğlu İsmail Efendi'den alan bu eşsiz tatlı, özellikle düğünlerde, bayramlarda ve özel kutlamalarda ikram edilen önemli bir lezzet olarak bilinir. Peki Helva-i Hakani nasıl yapılır?

Helva-i Hekani, kıvamı ve aromasıyla farklı helva türlerinden ayrılır. Yapımında ince bulgur, tereyağı, süt, şeker ve çeşitli baharatlar kullanılır. En belirgin özelliği ise içerisine eklenen safran ve bademdir. Safran, hem tatlıya benzersiz bir renk hem de hafif bir aromatik tat katarken, bademler ona çıtır bir doku kazandırır.

Osmanlı saray mutfağında, özellikle sağlık açısından pek çok faydası olan ve sindirim sistemine yardımcı olan bu tatlının, şifa kaynağı olduğu da söylenir. Yapımı zahmetli olsa da, sunduğu lezzet ve farklılık sayesinde pek çok kişi tarafından beğenilmiştir. Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan ve "hakanlara layık helva" anlamına gelen Helva-i Hakanî, iftar sonrası ağızları tatlandıran en özel lezzetlerden biridir. Geleneksel tatlar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan bu helva, Osmanlı saray mutfağının zenginliğini ve inceliğini yansıtan nadide örneklerdendir.

Osmanlı sarayının mutfağı olan Matbah-ı Âmire içerisinde yer alan helvahane bölümü; helva, şerbet, reçel, macun ve çeşitli tatlıların hazırlandığı özel bir alandı. Helva-i Hakanî de bu mutfak kültürünün en kıymetli ürünlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Osmanlı döneminde kaleme alınan eserlerde adı geçen bu helva, 19. yüzyılın ortalarında yayımlanan ilk basılı yemek kitabı olan Melceü't-Tabbâhîn'de de yer alarak tarihsel önemini korumuştur.

MALZEMELER Helva-i Hakani Tarifi İçin Malzemeler Helva-i Hakani İçin: 1/2 Su Bardağı Un 1/2 Su Bardağı Buğday Nişastası 1/2 Su Bardağı Pirinç Unu 1 çay bardağı çiğ badem 4 Yemek Kaşığı Tereyağı 120 Gram Kaymak

Helva-i Hakani Şerbeti için 3 ½ su bardağı süt 1,5 su bardağı bal Helva-i Hakani Süslemek İçin: 1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

HELVA-İ HAKANİ TARİFİ NASIL YAPILIR? 1.Geniş bir kapta un, buğday nişastası ve pirinç ununu karıştırın. 2.Bademleri ince ince doğrayın. 3.Bir tavada tereyağını eritin, ardından un karışımını ekleyerek kısık ateşte kavurmaya başlayın. Karışımı yaklaşık 20 dakika boyunca, rengi karamel tonuna dönene kadar sabırla kavurun. 4.Şerbeti hazırlamak için sütü kaynatın, ocaktan aldıktan sonra balı ekleyerek karıştırın. Kavrulan un karışımına doğranmış bademleri ilave edin, ardından şerbeti yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.

5.Helva kıvam almaya başladığında kaymağı ekleyin ve iyice karıştırın. 6.Ocağın altını kapattıktan sonra helvayı 5 dakika dinlendirerek servis için hazır hâle getirin. HELVA-İ HAKANİ TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Helvanın lezzetini ortaya çıkaran en önemli aşama kavurma sürecidir. Un karışımı en az 20 dakika boyunca, kısık ateşte ve sürekli karıştırılarak kavrulmalıdır. Şerbet hazırlanırken süt kaynatıldıktan sonra mutlaka bir süre ılıtılmalı, bal sıcak süte doğrudan eklenmemelidir.

Helva-i Hakanî, pişirildikten sonra kısa bir süre dinlendirilerek servis edilmelidir. Ilık haldeyken kıvamı daha iyi oturur ve aroması daha belirgin hâle gelir. Servis sırasında üzeri file badem, toz Antep fıstığı ya da hafifçe kavrulmuş bademle süslenebilir.

