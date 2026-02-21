Beklenmedik sözler: Ahmet Çakar’dan Galatasaray için olay sözler:

Barış Alper Yılmaz, karşısına çıkan her sol beki imha etti, darmadağın etti. Barış Alper Yılmaz, bana göre kariyer maçlarından birini oynadı. Gabriel Sara aynı şekilde. Herkes çok iyi ve mükemmel arası bir oyun oynadı ki 5 gol attılar. Dünyanın hiçbir takımı Juventus'a kolay kolay 5 gol atamaz.