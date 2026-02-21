Beklenmedik sözler: Ahmet Çakar’dan Galatasaray için olay sözler:
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki unutulmaz zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Juventus’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.
Libero TV Youtube kanalında Ahmet Çakar, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu.
Galatasaray, Avrupa'da büyük maçları çok iyi oynuyor, küçük takımlara elenip rezil oluyordu. Hakem adam olsaydı ve 3-4 dakika fazla oynatsaydı belki de 6 olacaktı, Juventus bitmişti. Ancak Malmö, Riga, Yonug Boys, Sparta Prag'lara elenmeyeceksin.
Galatasaray, dünyanın en büyük takımıyla oynadığında kimse 'Bu maçı dünyanın en büyük takımı kazanır' diyemiyor. Bunu dünyada hiç kimse diyemiyor. Galatasaray, Juventus'u sahadan sildi, içinden geçti.
Barış Alper Yılmaz, karşısına çıkan her sol beki imha etti, darmadağın etti. Barış Alper Yılmaz, bana göre kariyer maçlarından birini oynadı. Gabriel Sara aynı şekilde. Herkes çok iyi ve mükemmel arası bir oyun oynadı ki 5 gol attılar. Dünyanın hiçbir takımı Juventus'a kolay kolay 5 gol atamaz.
