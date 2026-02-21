  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok artık peki ne olacak? Noa Lang satrancı başladı! Nakite hemen tapu Mavi ışık alarmına karşı uzman uyardı: Telefon ve tablet beyni yavaşlatıyor! Aman diyelim! Hurma sahurda mı iftarda mı tüketilir? İşte bu sorunun yanıtı.. Müthiş şifa deposu Müthiş hamle bu: Silva veya Brandt yaz başında Galatasaray'a imza atacak Damdaki miras! 20 yıldır 50 güvercine bakıyor Rüya tabiri için arayan bile var! Gelen çağrılar pes dedirtti! Her beş Çinliden birini uçuruyoruz Daha iki gün önce herkes ‘yazık adama’ diyordu… Bugün ölüm haberi geldi! Hem de feci şekilde… Başkan Turgay Şahin, sokak iftarının ardından Dörtyol Mahallesi'nde gönüllere dokundu
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, güneş enerjisini yıllarca saklayabilen ve istenildiğinde devasa ısı yayan devrim niteliğinde bir "sıvı pil" geliştirdi. "Pirimidon" adlı molekül sayesinde enerjiyi kimyasal bağlarda hapseden bu sistem, lityum bataryalardan iki kat daha fazla enerji yoğunluğu sunarak mevcut depolama sistemlerini gölgede bırakıyor. Bu teknolojinin evlerin çatısına entegre edilmesiyle, ısınma ve sıcak su ihtiyacının tamamen ücretsiz karşılanması hedefleniyor.

#1
Foto - Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara (UCSB) kampüsünden bilim insanları, yenilenebilir enerji dünyasında kartları yeniden dağıtacak bir buluşa imza attı. Araştırmacı Han Nguyen ve ekibi, dışarıdan hiçbir ısıtıcı veya kablo desteği almadan, sadece depoladığı güneş enerjisiyle kendi kendini kaynatabilen özel bir sıvı geliştirdi.

#2
Foto - Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Bu teknolojinin kalbinde "pirimidon" adlı bir molekül yer alıyor. Geleneksel güneş panelleri ışığı anında elektriğe çevirip bataryalara ihtiyaç duyarken, bu yeni sistem enerjiyi doğrudan kimyasal bağların içinde saklıyor.

#3
Foto - Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Sistem, "Moleküler Güneş Isıl (MOST) Enerji Depolama" prensibiyle çalışıyor. Güneş ışığı sıvıya çarptığında, pirimidon molekülleri fiziksel olarak bükülerek "gerilmiş" bir forma giriyor. Tıpkı kurulmuş bir yay gibi, bu yüksek enerji formunda kilitli kalıyorlar. Bu "moleküler yaylar" yıllarca bozulmadan ve enerji kaybetmeden tanklarda bekleyebiliyor.

#4
Foto - Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Küçük bir tetikleyici dokunuşuyla moleküller aniden eski formlarına dönüyor ve sakladıkları enerjiyi güçlü bir ısı patlamasıyla dışarı veriyor. Yeni nesil sıvı yakıtın performansı, günümüzün en yaygın teknolojisi olan lityum-iyon bataryaları gölgede bırakıyor. Yapılan ölçümlere göre: Lityum-İyon Batarya: Yaklaşık 0,9 MJ/kg enerji yoğunluğuna sahip. Pirimidon Sıvı Pil: 1,6 MJ/kg üzerinde enerji yoğunluğu sunuyor.

#5
Foto - Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Bu, "şişelenmiş güneş enerjisinin" mevcut bataryalardan neredeyse iki kat daha fazla enerji depolayabildiği anlamına geliyor. Üstelik klasik bataryaların aksine zamanla şarjı bitmiyor, enerji ihtiyaç duyulana kadar "uykuda" kalabiliyor.

#6
Foto - Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Ekibin en büyük başarısı, teorik verileri pratik bir kanıtla taçlandırmak oldu. Sadece yarım mililitrelik (bir damladan biraz fazla) malzemenin tetiklenmesiyle suyun kaynama noktasına ulaştığı gözlemlendi. Bu, MOST teknolojisinde daha önce ulaşılamamış bir verimlilik seviyesi olarak kabul ediliyor.

#7
Foto - Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Araştırmacılar, bu sıvının evlerin çatılarındaki şeffaf kolektörlerde dolaştığı bir gelecek hayal ediyor. Gündüz güneşle "kurulan" bu sıvı, gece olduğunda evin sıcak su ve ısınma ihtiyacını karbon salımı yapmadan karşılayabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor
Gündem

Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor

Dış mihrakların ve içerideki uzantılarının tüm engelleme çabalarına, kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye’nin vizyon projesi Kanal İsta..
NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti
Dünya

NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti

Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayında yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!
Gündem

Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis’ten muhalefetin erken seçim hayallerine adeta set çekti. AK Parti İl Başkanlığı’nda ..
Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin
Gündem

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü yakalandı
Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı
Gündem

Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı

Sigara bırakma poliklinikleri başvurularına ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara bırakma polikliniklerimize başvuru..
Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti
Gündem

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

CHP'de yolsuzluğu eleştirenler bir bir kovuluyor. Son olarak Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23