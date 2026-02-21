Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak

Ekibin en büyük başarısı, teorik verileri pratik bir kanıtla taçlandırmak oldu. Sadece yarım mililitrelik (bir damladan biraz fazla) malzemenin tetiklenmesiyle suyun kaynama noktasına ulaştığı gözlemlendi. Bu, MOST teknolojisinde daha önce ulaşılamamış bir verimlilik seviyesi olarak kabul ediliyor.