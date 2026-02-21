Doğalgaz ve elektrik faturasını tarihe gömecek buluş: Tek bir şişe yetiyor! Evler bedavaya ısınacak
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, güneş enerjisini yıllarca saklayabilen ve istenildiğinde devasa ısı yayan devrim niteliğinde bir "sıvı pil" geliştirdi. "Pirimidon" adlı molekül sayesinde enerjiyi kimyasal bağlarda hapseden bu sistem, lityum bataryalardan iki kat daha fazla enerji yoğunluğu sunarak mevcut depolama sistemlerini gölgede bırakıyor. Bu teknolojinin evlerin çatısına entegre edilmesiyle, ısınma ve sıcak su ihtiyacının tamamen ücretsiz karşılanması hedefleniyor.