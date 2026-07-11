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İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

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İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

NATO Ankara Zirvesi sonrası İngiliz savunma uzmanı Tobias Ellwood, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki özel iletişimin küresel siyaset için kritik bir anahtar olduğunu belirtti. Trump’ın Erdoğan’a duyduğu kişisel saygı ve güvene dikkat çeken Ellwood, Türk liderin bu ilişkiyi kullanarak dünyadaki krizlerin çözümünde "sessiz bir etki" oluşturabileceğini vurguladı. Uzmanlar, iki lider arasındaki bu dikkat çekici bağın, ittifak içindeki birçok gerilimi yumuşatabileceğini öngörüyor.

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Foto - İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

NATO Ankara Zirvesi sonrası İngiliz savunma uzmanı Tobias Ellwood, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki özel iletişimin küresel siyaset için kritik bir anahtar olduğunu belirtti. Trump’ın Erdoğan’a duyduğu kişisel saygı ve güvene dikkat çeken Ellwood, Türk liderin bu ilişkiyi kullanarak dünyadaki krizlerin çözümünde "sessiz bir etki" oluşturabileceğini vurguladı. Uzmanlar, iki lider arasındaki bu dikkat çekici bağın, ittifak içindeki birçok gerilimi yumuşatabileceğini öngörüyor.

#2
Foto - İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

Zirveye katılanların çok iyi karşılandıklarını ifade eden Ellwood, "Türkiye'nin yükselen statüsünü ve buranın çok yetkin, bulunması çok keyifli bir yer olduğunu insanlara göstermesi açısından iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Ellwood, NATO açısından bakıldığında İttifak'ın bazı temel sınamalarla karşı karşıya bulunduğuna işaret ederek, NATO'nun işlevinin ne olduğu sorusunun yeniden gündeme geldiğini söyledi.

#3
Foto - İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

NATO'nun esasen bir devlete karşı konvansiyonel savaşa karşı koymak amacıyla tasarlandığını dile getiren Ellwood, "Bu, oldukça anlaşılır bir durumdu ancak bugün siber saldırılar söz konusu olduğunda bunun NATO'nun 5. maddesini nasıl etkileyeceği, uzay saldırıları olduğunda bunun NATO ittifakını nasıl etkileyeceği soruları ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. Ülkelerin uzay alanında nasıl işbirliği yapacaklarının da önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Ellwood, "Herkes, kendi yolunda ilerliyor. Bu nedenle savaşın gelişimi, NATO'yu, NATO'nun ilkelerini ve İttifak'ın caydırıcı güç olarak nasıl işlediğini zorluyor." dedi.

#4
Foto - İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

Ellwood, Türkiye'nin NATO içinde önemli role sahip olduğunun altını çizerek, ülkenin çoğu zaman İttifak'ın güney kanadı olarak görüldüğünü söyledi. NATO'nun ittifak olarak gelecekte ne yapacağı sorusunun önemli olduğunu vurgulayan Ellwood, "Türkiye'nin oynayacağı bir rol olduğunu düşünüyorum ancak bu geleceğe dönük bir tartışma." diye konuştu. Ellwood, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkinin "dikkat çekici" olduğunu vurgulayarak, bu ilişkiden daha fazla yararlanılıp yararlanılamayacağı sorusunun önemli olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı "daha iyi bir noktaya yönlendirmeye yardımcı olabileceği" değerlendirmesinde bulunan Ellwood, Trump'ın zaman zaman İttifak içinde "bozucu" etki oluşturan ifadeler kullandığını ve adımlar attığını savundu. Eski Bakan Ellwood, "Bence Erdoğan, Trump üzerinde sessiz şekilde etkili olabilir çünkü Trump ona saygı duyuyor. Kral 3. Charles da aynı şekilde (Trump'a) saygı duyuyor. Onların (Erdoğan ile Trump'ın) arasında dikkat çekici bir ilişki var." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

Ellwood, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Savunma Sanayisi Forumu'nun da düzenlendiğini hatırlatarak, Türkiye'nin dronlar ve benzeri alanlarda geldiği noktanın sergilendiğini belirtti. Türkiye'nin bu alanda ilerleme kaydettiğini ifade eden Ellwood, "Türkiye tebrik edilmeli. Gerçekten büyük ilerleme kaydettiniz." dedi. Ellwood, bundan sonraki temel sorunun Türkiye'nin savunma sistemlerinin diğer NATO ülkeleriyle ortak kullanım ve birlikte çalışabilirlik açısından nasıl uyumlu hale getirileceği olduğunu sözlerine ekledi.

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