İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar
NATO Ankara Zirvesi sonrası İngiliz savunma uzmanı Tobias Ellwood, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki özel iletişimin küresel siyaset için kritik bir anahtar olduğunu belirtti. Trump’ın Erdoğan’a duyduğu kişisel saygı ve güvene dikkat çeken Ellwood, Türk liderin bu ilişkiyi kullanarak dünyadaki krizlerin çözümünde "sessiz bir etki" oluşturabileceğini vurguladı. Uzmanlar, iki lider arasındaki bu dikkat çekici bağın, ittifak içindeki birçok gerilimi yumuşatabileceğini öngörüyor.