İngiliz savunma uzmanı ülkelere teklifte bulundu: Bunu yapsa yapsa Tayyip Erdoğan yapar

NATO'nun esasen bir devlete karşı konvansiyonel savaşa karşı koymak amacıyla tasarlandığını dile getiren Ellwood, "Bu, oldukça anlaşılır bir durumdu ancak bugün siber saldırılar söz konusu olduğunda bunun NATO'nun 5. maddesini nasıl etkileyeceği, uzay saldırıları olduğunda bunun NATO ittifakını nasıl etkileyeceği soruları ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. Ülkelerin uzay alanında nasıl işbirliği yapacaklarının da önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Ellwood, "Herkes, kendi yolunda ilerliyor. Bu nedenle savaşın gelişimi, NATO'yu, NATO'nun ilkelerini ve İttifak'ın caydırıcı güç olarak nasıl işlediğini zorluyor." dedi.