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İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

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İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına yönelik yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. yıl dönümünü kutlamak amacıyla "Bir Gençlik Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

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Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Beyazıt Meydanı'nda dün akşam namazından sonra bir araya gelen katılımcılar, Divan Yolu Caddesi'nden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önüne yürüdü.

#2
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıyan grup, "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" yazılı pankart açtı.

#3
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Tekbirler eşliğinde yürüyen gruba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

#4
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, 10 Temmuz'un Türk İslam tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu, fethin sembolü Ayasofya'nın uzun bir esaretin ardından gerçek manasına kavuştuğunu söyledi.

#5
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Ayasofya'nın sadece bir ibadet mekanı olmadığını aktaran Büyükgümüş, "Ecdadımızın kıtaları aşarak dünyada adaleti, birliği, kardeşliği ve İ'la-yi kelimetullahı kendine parola edinmiş o kutlu yürüyüşünün en sembol mekanlarından biridir. Öyle inanıyoruz ki Ayasofya'nın özgürlüğü, bu kutlu mekanın milletiyle, duasıyla buluşması, inşallah yeniden bu kutlu yürüyüşe çıkacak olan kadroların kalbinde yer alacaktır. Yaptığımız her çalışmada, yürüttüğümüz her faaliyette Ayasofya'nın ihtiva ettiği anlam ve ruh, her zaman kalbimizde ve zihnimizde yer alacaktır." diye konuştu.

#6
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Büyükgümüş, uzun yıllar Ayasofya'nın bulunduğu meydanda ve ülkenin dört bir yanında "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganlarının atıldığını kaydederek, "O zincirler Ayasofya'nın üzerinde değildi, kalplerdeydi, zihinlerdeydi. Allah'a şükürler olsun ki kutlu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu ülkede milletimizin kalbine ve zihnine sıkıştırılmaya çalışılan zincirler kırılmıştır." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Bugün Ayasofya'nın ve Karabağ'daki camilerin minarelerinden "Allahu Ekber" nidalarının, meydanlardaki kararlılık ve duaların neticesinde gerçekleştiğini belirten Büyükgümüş, millete hizmet yolculuğuna gençlik yıllarında adım atmış bir liderin izinin takipçileri olduklarını dile getirdi.

#8
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da meydanlarda "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" diye haykırdığını aktararak, şöyle devam etti:

#9
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

"Bunun için bedeller ödemiştir, hapisler yatmıştır, kovuşturmalara maruz kalmıştır ama davasından, mücadelesinden hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlama ve onu anlatmak için en sembol mekanlardan biri şüphesiz ki Ayasofya'dır. O günün gençleri, o günün iman dolu yürekli insanları, bu davaya, mücadelemize yürekten destek vererek, bu kutlu yürüyüşü başlatmışlardır. Allah'a şükürler olsun. O gayretin, emeğin bir neticesi olarak Ayasofya Camisi bugün özgürdür. İnşallah bugünün gençlerinin gayretiyle emeğiyle özverisiyle mücadelesiyle Mescid-i Aksa da bir gün özgür olacaktır. O gün Ayasofya'nın özgürlüğü belki kalplere uzak görünüyordu, 'Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması imkansız' deniyordu. Ama gayretle, emekle, imanla çalışan kadrolar, işte tarihimizin bu eşsiz başarısına, Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla anlam bulan bu başarıya imza atmıştı."

#10
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir de Ayasofya'nın İstanbul'un fethinden 1934'e kadar ibadete açık olduğunu hatırlatarak, "86 yıl ara verildikten sonra yeniden başlamasının ardından inşallah kıyamete dek özgür bir şekilde ibadet edeceğimiz bir sürecin devamında bir aradayız. Bu kararın ne büyük bir özlemle hasretle beklendiğine şahidiz. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmış ve zincirler kırılmıştır." dedi.

#11
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Özdemir, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un "İstanbul'da Yaşama Sanatı" adlı kitabına değinerek, şöyle konuştu:

#12
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

"Kıymetli Bakan Yardımcımız merhum Prof. Dr. Haluk Dursun 'İstanbul'da Yaşama Sanatı' adlı kitabında, Ayasofya açılmadan önce şu önemli mesajı vermişti. 'Fethi kutlamamalıyız, çünkü Ayasofya ibadete kapalı. Fethi kutlamamalıyız, çünkü Rumeli Feneri'ndeki cami yerinde değil, ibadet edemiyoruz. Fethi kutlamamalıyız, çünkü Yedikule Zindanları'ndaki cami yerinde değil, ibadetimizi orada yapamıyoruz.' Hamdolsun, bu sene fethimizi İstanbul'da coşkulu bir şekilde kutladık.

#13
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Çünkü Yedikule Zindanları'ndaki cami ihya edildi ve ibadet edebiliyoruz. Çünkü Rumeli Hisarı'ndaki cami hamdolsun ihya edildi ve ibadete açıldı.

#14
Foto - İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

Ve hamdolsun Ayasofya yeniden ibadete açıldı, bugün hep birlikte orada ibadet edebiliyoruz. İşte İstanbul'un İslam yurdu kimliğini güçlendiren bu dönüştürücü adımlar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum."

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