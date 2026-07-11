İnşaallah sıra Mescid-i Aksa'da! Ayasofya'nın özgürlüğü kutlu yürüyüşün müjdesi

"Bunun için bedeller ödemiştir, hapisler yatmıştır, kovuşturmalara maruz kalmıştır ama davasından, mücadelesinden hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlama ve onu anlatmak için en sembol mekanlardan biri şüphesiz ki Ayasofya'dır. O günün gençleri, o günün iman dolu yürekli insanları, bu davaya, mücadelemize yürekten destek vererek, bu kutlu yürüyüşü başlatmışlardır. Allah'a şükürler olsun. O gayretin, emeğin bir neticesi olarak Ayasofya Camisi bugün özgürdür. İnşallah bugünün gençlerinin gayretiyle emeğiyle özverisiyle mücadelesiyle Mescid-i Aksa da bir gün özgür olacaktır. O gün Ayasofya'nın özgürlüğü belki kalplere uzak görünüyordu, 'Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması imkansız' deniyordu. Ama gayretle, emekle, imanla çalışan kadrolar, işte tarihimizin bu eşsiz başarısına, Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla anlam bulan bu başarıya imza atmıştı."