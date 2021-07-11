2021-07-11 20:35:28 İngiliz milyarderden bir ilk! Tarihe geçti
İngiliz iş adamı Richard Branson, şirketinin geliştirdiği araçla uzaya seyahat etti.
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İngiliz iş adamı Richard Branson, şirketinin geliştirdiği araçla uzaya seyahat etti.
İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.
SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu.
Branson'un şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği, Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, sabah saatlerinde ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı.
Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşan aracın uzayın başladığı noktaya ulaştığı duyuruldu.
Yolculuğun 90 dakika sürdüğü belirtilen açıklamada, Uzay Uçağı Unity-2'nin Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yerel saatle 12.00'de New Mexico'da yeryüzüne indiği ifade edildi.
İşte uzay seyahattinden o görüntüler...
İşte uzay seyahattinden o görüntüler...
İşte uzay seyahattinden o görüntüler...
İşte uzay seyahattinden o görüntüler...
İşte uzay seyahattinden o görüntüler...
İşte uzay seyahattinden o görüntüler...
İşte uzay seyahattinden o görüntüler...
İşte uzay seyahattinden o görüntüler...
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