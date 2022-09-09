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Medya
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İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

2022-09-09 10:47:54
İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, kaldığı Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. 96 yaşında ölen Kraliçe Elizabeth için ülkede 10 günlük ulusal yas başladı. İngiltere merkezli yayın yapan gazeteler, uzun süre tahtta kalan Kraliçe'nin ölümünü okurlarına tam sayfa aktardı. İngiltere Kraliçe'nin ölümünü konuşuyor The Times gazetesi, Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreninden çarpıcı bir fotoğrafına yer verdiği ilk sayfasında, "Görevde bir ömür" ifadesini kullandı. 21 Nisan 1926'da dünyaya gelen 2'nci Elizabeth'in, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybettiği anımsatıldı.

#1
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

The Times: Size kalbimi verebilirim Monarşiyi uzun yıllar yöneten ismin, 1957 yılında yaptığı konuşmasından, "Sizi savaşa götüremem, ancak başka bir şey yapabilirim: Size kalbimi ve bağlılığımı verebilirim." şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

#2
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Mail: Kalplerimiz kırık Tarihi özel baskı sayısıyla okurlarının karşısına çıkan Mail, "Kalplerimiz kırık" manşetini attı. Elizabeth'in 1952 yılında Prenses olduğu dönemde çektirdiği fotoğrafı, haberin ilk sayfasında yer aldı. Gazetenin köşe yazarı Sarah Vine, "Kelimeler nasıl bulunur? Kederimiz, kavraması zor, yüzlerce farklı duygudan oluşuyor." dedi.

#3
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Telegraph'tan siyah beyaz fotoğraf Kraliçe Elizabeth'in siyah beyaz fotoğrafını yayınlayan Telegraph, Kraliçe'nin 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ailelerine taziye mesajını hatırlattı: "Acı, aşk için ödediğimiz bedeldir." Kraliçe'nin doğum ve ölüm yılları olan 1926 ve 2022'ye işaret eden gazete, 28 sayfasında Elizabeth'in anısına fotoğraflar paylaştı.

#4
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Guardian, 1926-2022 vurgusu yaptı Guardian da "Kraliçe 2'nci Elizabeth: 1926-2022" diye yazdı. Kraliyet'in başına geçen ismin taç giyme töreninden fotoğrafa dikkat çekildi. Sir Cecil Beaton tarafından çekilen kare, Kraliçe'yi taç giyme töreninde tacını takarken ve asasını taşırken gösteriyor.

#5
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Mirror: Teşekkürler Mirror gazetesi, hatıra baskısı olarak belirttiği bu sayısında, Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı hariç, siyah beyaz bir konsepte yer ayırdı. Gazetenin manşetinde "Teşekkürler" ifadesi kullanıldı. Kraliçe'nin son zamanlarda çekilen yan profil fotoğrafı yayınlandı.

#6
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Sun: Kraliçemiz olduğun için gurur duyuyoruz "Biz sizi sevdik Majesteleri" başlığını kullanan Sun, düşünceli ve gülümseyen Kraliçe'nin siyah beyaz portresini tercih etti. Gazete, "Sun ve okuyucularımız sizi sevdi. Kraliçemiz olduğun için gurur duyuyoruz." dedi. Haberde, "İngiltere'nin en uzun süre görev yapan hükümdarı." notuna vurgu yapıldı.

#7
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Inews: Kraliyet'i Charles şekillendirecek Taç giyme töreninden kareye yer veren bir diğer gazete inews oldu. Özel baskıda, İngiltere'nin, en uzun süre hüküm süren hükümdar için 10 günlük yas ilan ettiği belirtildi. Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde öğle saatlerinde hayatını kaybettiği hatırlatılarak, Kraliyet Ailesi'ni Prens Charles'ın şekillendireceğine dikkat çekildi.

#8
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Express: Dünya yas tutuyor İngiltere merkezli gazetelerin önemli bir bölümünün, siyah beyaz konsept seçmesi göze çarptı. Bunlardan biri de Express oldu. Söz konusu gazete, "Sevgili Kraliçemiz öldü." dedi. Haberde, dünyanın "gerçekten büyük ve ilham verici bir hükümdarın kaybının" yasını tuttuğu anlatıldı.

#9
Foto - İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Star: Siz görevinizi yaptınız Star da "Siz görevinizi yaptınız Majesteleri" ifadesiyle, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü İngiliz halkına duyurdu. Ölüm haberinin fotoğrafı için, İngiliz Kraliçe'nin taç giyme töreni sırasında çekilen ünlü kare seçildi.

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