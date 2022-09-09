İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda

Sun: Kraliçemiz olduğun için gurur duyuyoruz "Biz sizi sevdik Majesteleri" başlığını kullanan Sun, düşünceli ve gülümseyen Kraliçe'nin siyah beyaz portresini tercih etti. Gazete, "Sun ve okuyucularımız sizi sevdi. Kraliçemiz olduğun için gurur duyuyoruz." dedi. Haberde, "İngiltere'nin en uzun süre görev yapan hükümdarı." notuna vurgu yapıldı.