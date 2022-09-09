2022-09-09 10:47:54 İngiliz gazetelerinden Kraliçe Elizabeth'e veda
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, kaldığı Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. 96 yaşında ölen Kraliçe Elizabeth için ülkede 10 günlük ulusal yas başladı. İngiltere merkezli yayın yapan gazeteler, uzun süre tahtta kalan Kraliçe'nin ölümünü okurlarına tam sayfa aktardı. İngiltere Kraliçe'nin ölümünü konuşuyor The Times gazetesi, Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreninden çarpıcı bir fotoğrafına yer verdiği ilk sayfasında, "Görevde bir ömür" ifadesini kullandı. 21 Nisan 1926'da dünyaya gelen 2'nci Elizabeth'in, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybettiği anımsatıldı.