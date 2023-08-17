İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 'benzersiz ve kritik bir rol' oynadığını yazan gazete, AB ülkelerinin Türkiye ile ilişkileri nasıl olursa olsun, Türkiye'nin arabuluculuk konusunda benzersiz yeteneği ile AB için önemli bir stratejik ortak olduğu belirtildi. Ankara'nın önemli bir jeopolitik oyuncu olarak rolünün giderek arttığı vurgulandı.