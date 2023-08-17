2023-08-17 10:40:20 İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz
İngiliz basınında Türkiye ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çarpıcı bir haber kaleme alındı. Haberde Türkiye'nin ile 'benzersiz ve kritik bir rol' oynadığı vurgulanırken Ankara'nın rolünün giderek arttığına dikkat çekildi. Bakan Fidan'ın 14. Büyükelçiler Konferansı'nda AB'nin Türkiye olmadan küresel bir aktör olamayacağını belirttiği hatırlatılan haberde, Avrupa'nın Türkiye'ye eskisinden daha mecbur olduğu yazıldı.