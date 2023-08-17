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İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

2023-08-17 10:40:20
İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

İngiliz basınında Türkiye ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çarpıcı bir haber kaleme alındı. Haberde Türkiye'nin ile 'benzersiz ve kritik bir rol' oynadığı vurgulanırken Ankara'nın rolünün giderek arttığına dikkat çekildi. Bakan Fidan'ın 14. Büyükelçiler Konferansı'nda AB'nin Türkiye olmadan küresel bir aktör olamayacağını belirttiği hatırlatılan haberde, Avrupa'nın Türkiye'ye eskisinden daha mecbur olduğu yazıldı.

#1
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

İki hafta sonra AB ülkelerinin dışişleri Bakanlarının bu yılın ikinci Gymnich toplantısını yapmak üzere İspanya'nın Toledo kentinde bir araya geleceklerini yazan Middle East Eye 'AB neden Hakan Fidan'ı Gymnich toplantısına çağırmalı' başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, Ankara'nın artan önemine dikkat çekilirken 'kilit bir ortak' ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

AB dönem başkanlığını yürüten üye devlet tarafından organize edilen Gymnich toplantılarında AB'nin stratejik dış politika öncelikleri üzerine açık tartışmaların yapıldığı bir ortam olduğu belirtildi. Konuya bağlı olarak zaman zaman üye olmayan ülkelerin de dışişleri bakanlarının davet edildiği bu toplantılara ilk kez 2019'da Türk Dışişleri Bakanı'nın davet edildiği hatırlatıldı.

#3
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 'benzersiz ve kritik bir rol' oynadığını yazan gazete, AB ülkelerinin Türkiye ile ilişkileri nasıl olursa olsun, Türkiye'nin arabuluculuk konusunda benzersiz yeteneği ile AB için önemli bir stratejik ortak olduğu belirtildi. Ankara'nın önemli bir jeopolitik oyuncu olarak rolünün giderek arttığı vurgulandı.

#4
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MEE, Fidan'ın proaktif olarak Türkiye'nin dünyadaki yerini pekiştireceğini belirtti.

#5
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

Fidan'ın 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nın dış politika önceliklerini 4 maddede sıraladığı yazıldı. 1- Bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması 2-Ankara'nın diplomatik ilişkileri için yapısal bir temel oluşturmak 3-Refah durumunu ilerletmek 4- Ankara'nın küresel hedeflerini ilerletmek

#6
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

Fidan'ın AB Türkiye ilişkilerini yeniden canlandırılması gerektiğini açık açık belirtirken Ankara'nın AB geleceğine ilişkin tartışmaların dışında tutulmasının 'Stratejik körlük' olacağını söylediği hatırlatıldı.

#7
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

AB'nin Türkiye olmadan küresel bir aktör olamayacağını belirttiği de eklendi.

#8
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

DİKKAT ÇEKEN İTİRAF Bu sözlerin abartılı olduğunun iddia edilebileceği söylense de haberde, Türkiye'nin halihazırda çok önemli bir rol oynadığı itiraf edildi.

#9
Foto - İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

"ESKİSİNDEN DAHA MECBURUZ" AB ve Türkiye'nin birbiriyle çalışmaya devam etmeye eskisinden daha mecbur olduğu ifade edildi. Yazının sonunda ise AB'ye şu çağrı yapıldı; 'davetiye göndermek için hala geç değil' denildi.

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