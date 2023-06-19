İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Ruth, kaydettiği saldırıların yarısından fazlasında hiçbir köpeğin bulunmadığını ve sadece beşte birinde buzağıların bulunduğunu söylüyor. İngiltere'deki en popüler ırklardan biri olan erkek Limousin sığırları bir tona kadar, Friesian sığırları ise 775 kg'a kadar çıkabilir. HSE tarafından 2017'den 2022'ye kadar kaydedilen 32 ineğe bağlı ölümden toplam 23'ü çiftlik işçisiydi ve bunların çoğu ezilme yaralanmalarından öldü. Dokuz kişi halktandı. 2020-21 yılında 5'i halktan 11 kişi inekler tarafından öldürüldü ve aynı yıl 31 kişi ölümcül olmayan yaralandı. Ruth, inekler tarafından ezilen insanları gösteren komedi skeçlerinin saldırıları bildirmelerini engellediğini söyledi.