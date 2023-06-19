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İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

2023-06-19 13:25:40
İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Bölgedeki öfkeli ineklerin saldırıları giderek artarken açıklanan raporlarda çok sayıda ölü ve yararlı olduğu belirlendi. Genel olarak uysal ve sakin yapılarıyla bilinen ineklerin, bir anda sinirlenerek insanlara ciddi yaralar verecek ya da öldürecek kadar saldırıda bulunması herkes tarafından merak konusu oldu. İnekler bunu neden yapıyor? İnsanlara bu kadar öfkeli olmalarının sebebi ne?

#1
Foto - İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Son dönemde ineklerden gelen haberler herkesi şaşkına çevirdi. Bölgede dünyanın en uysal hayvanlarından biri olan ineklerin saldırılarının giderek arttığı bildirildi. İneklerin, öfkelerinin sebebi herkes tarafından merak konusu oldu. 

#2
Foto - İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Resmi rakamlar, Nisan 2017 ile Mart 2022 arasında 32 kişinin bu şekilde öldüğünü gösteriyor. Ancak Sağlık ve Güvenlik İdaresi verileri yalnızca 2010'a kadar uzanıyor. Killer Cows blogunun kurucusu Ruth Livingstone, psikopat ineklerin vebası söz konusu olduğunda resmi istatistiklerin buzdağının görünen kısmı olduğunda ısrar ediyor.

#3
Foto - İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Manchester merkezli emekli GP ve doğa yürüyüşü fanatiği 67, son altı yılda 580 inek saldırısı veya ramak kala olayı raporu topladı ve bunların 562'si halka açık patikalarda meydana geldi. Saldırıların sadece yüzde 2'si tek boğaları içeriyordu.

#4
Foto - İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Şöyle dedi: "İnekler kışın içeride tutulur, bu yüzden her şey yılın bu zamanında başlar. İnsanlar dışarıda yürüyor ve inekler çok hareketli çünkü çok uzun süredir kilitliler." dedi. Uzmanlar daha önce buzağılı ineklerin köpekler tarafından tehdit edildiğinde inek saldırılarının meydana geldiğini söylemişlerdi.

#5
Foto - İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Ruth, kaydettiği saldırıların yarısından fazlasında hiçbir köpeğin bulunmadığını ve sadece beşte birinde buzağıların bulunduğunu söylüyor. İngiltere'deki en popüler ırklardan biri olan erkek Limousin sığırları bir tona kadar, Friesian sığırları ise 775 kg'a kadar çıkabilir. HSE tarafından 2017'den 2022'ye kadar kaydedilen 32 ineğe bağlı ölümden toplam 23'ü çiftlik işçisiydi ve bunların çoğu ezilme yaralanmalarından öldü. Dokuz kişi halktandı. 2020-21 yılında 5'i halktan 11 kişi inekler tarafından öldürüldü ve aynı yıl 31 kişi ölümcül olmayan yaralandı. Ruth, inekler tarafından ezilen insanları gösteren komedi skeçlerinin saldırıları bildirmelerini engellediğini söyledi.

#6
Foto - İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Alan Partridge, gösterisi sırasında mavnada sunum yaparken bir inek tarafından ezildi ve inlemesine neden oldu: “Bir ineğin altında kaldım. Ve ben iyi değilim.” Ruth kurbanlar hakkında şunları söyledi: Utanıyorlar. Çoğu zaman bunun olduğuna inanamazlar. Başkalarına bundan bahsettiklerinde, sanki bir tonluk bir ineğin kendisine saldırması gülünecek bir şeymiş gibi gülüyorlar." dedi.

#7
Foto - İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun

Mağdurlar ve kampanya yürütücüler, yürüyüşçüleri korumak için yasaların sıkılaştırıldığını görmek istiyor ve olaylarla ilgili kapsamlı veriler toplayan bir sağlık ve güvenlik müfettişliği talep ediyorlar. Andy McKellar, annesinin son anlarını şüpheli bir inek saldırısından "sürekli" yeniden yaşadığını söylüyor. 74 yaşındaki Kathy McKellar, geçen Eylül ayında Lancashire, Ribble Valley'deki Grindleton yakınlarında köpeği Archie'yi gezdirirken kayboldu. Bir adli tıp görevlisi, ölü bulunduğunda maruz kaldığı travmatik göğüs yaralanmalarının, sığırlar tarafından çiğnenmeyle tutarlı olduğu sonucuna vardı.

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