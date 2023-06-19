2023-06-19 13:25:40 İnekler katliama başladı! Bir kadın ölü bulundu! Çok önemli çağrı! Bir yerde görürseniz aman uzak durun
Bölgedeki öfkeli ineklerin saldırıları giderek artarken açıklanan raporlarda çok sayıda ölü ve yararlı olduğu belirlendi. Genel olarak uysal ve sakin yapılarıyla bilinen ineklerin, bir anda sinirlenerek insanlara ciddi yaralar verecek ya da öldürecek kadar saldırıda bulunması herkes tarafından merak konusu oldu. İnekler bunu neden yapıyor? İnsanlara bu kadar öfkeli olmalarının sebebi ne?