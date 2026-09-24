Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Tam hazır olmadan Almanya ve Hollanda gibi yüksek tempolu maçlara çıkmak, sakatlığı en az 1-2 aya uzatabilirdi. Bu yüzden milli takımdan af istemesi, oyuncunun sezonun geri kalanında hem Beşiktaş'a hem de milli takıma sağlıklı hizmet edebilmesi için verilmiş en doğru ve mantıklı karardır.