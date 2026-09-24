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Spor
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Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Sırp basınından küstahça Vlahovic açıklamaları geldi.

#1
Foto - Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Vlahovic'in en az 2 haftadan önce risk almasının sakatlığını en az 1-2 aylık bir krize sokacağı bilinmesine rağmen Sırp basını işi kaşıdı. Golcü oyuncunun Almanya ve Hollanda maçlarında oynamayı Beşiktaş kariyerini sekteye uğratmamak adına reddettiğini iddia ettiler.

#2
Foto - Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Amed maçında sağ arka adalesinde tespit edilen gerilme ve kas hassasiyeti nedeniyle Dušan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Buna göre Sırp golcü Yunanistan (24 Eylül) ve Hollanda (27 Eylül) ile karşılaşacak; ardından deplasmanda Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) maçlarında da forma giyemeyecek.

#3
Foto - Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

İstanbul'a dönecek olan Vlahovic'in tedavisine Beşiktaş'ın sağlık ekibi tarafından devam edilecek. Sırp basını ise Vlahovic'in 10 gün sahalardan uzak kalacaksa neden Almanya ya da en kötü 2. Hollanda maçında oynamak için milli takım kampında kalmadığını sorguluyor. Vlahovic'in Beşiktaş'taki kariyerini Sırbistan'daki kariyerinin önüne koyduğu savunuluyor.

#4
Foto - Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Aslında Sırp basını da biliyor ki Amedspor maçında sağ alt adalesinde gerilme yaşayan Vlahovic'in milli takım kararı kişisel bir "keyfi seçim" veya "risk almama" değil.

#5
Foto - Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Adale (kas) sakatlıklarında gerilme seviyesindeyken 10-14 gün dinlenilmediği takdirde kas yırtılması riski çok yüksektir.

#6
Foto - Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Kulüpler büyük yatırım yaptıkları oyuncuları korumak adına sakatlık sürecinde milli takımlara gitmesini istemez; ancak yine de Vlahovic'in durumu hem kulübün hem de milli takım sağlık kurulunun ortak onayından geçti.

#7
Foto - Canlı yayında resmen kudurdular: Sırp basınından Vlahovic'e tepki! Beşiktaş’ı Milli Takımın önüne mi koydu?

Tam hazır olmadan Almanya ve Hollanda gibi yüksek tempolu maçlara çıkmak, sakatlığı en az 1-2 aya uzatabilirdi. Bu yüzden milli takımdan af istemesi, oyuncunun sezonun geri kalanında hem Beşiktaş'a hem de milli takıma sağlıklı hizmet edebilmesi için verilmiş en doğru ve mantıklı karardır.

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