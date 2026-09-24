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Tel Aviv'deki depodan Eritre'deki rejimi yıkma girişimi! Soykırımcı İsrail, muhalifleri örgütlüyor

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Tel Aviv'deki depodan Eritre'deki rejimi yıkma girişimi! Soykırımcı İsrail, muhalifleri örgütlüyor

İsrail’in Tel Aviv kentindeki bir depo, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki yönetimini değiştirmeyi hedefleyen sürgündeki muhaliflerin örgütlenme merkezlerinden biri haline geldi. Haaretz’in haberine göre “N’Hamedu Tugayı” adıyla örgütlenen hareket, 17 farklı noktadaki Eritre diasporasını tek çatı altında toplamaya çalışırken finans, diplomasi, Eritre içindeki bağlantılar ve hatta askerî örgütlenme başlıklarında hazırlık yürütüyor. Hareketin lideri Beyene Gerezgher ise “Doğru an için hazırız” mesajı verdi.

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Foto - Tel Aviv'deki depodan Eritre'deki rejimi yıkma girişimi! Soykırımcı İsrail, muhalifleri örgütlüyor

İsrail basınından dikkat çeken bir Eritre dosyası geldi. Haaretz’in 18 Eylül 2026 tarihli haberine göre, Tel Aviv’in güneyindeki sıradan bir depo, Eritre’de yönetim değişikliğini hedefleyen muhalif hareketin uluslararası örgütlenme merkezlerinden biri olarak kullanılıyor. Depoda bir araya gelen isimler, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki’nin 1993’ten bu yana devam eden yönetiminin sona ermesini ve yerine yeni bir siyasi düzen kurulmasını amaçlıyor.

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Foto - Tel Aviv'deki depodan Eritre'deki rejimi yıkma girişimi! Soykırımcı İsrail, muhalifleri örgütlüyor

Finans, diplomasi ve askerî örgütlenme Haaretz’in haberindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri hareketin teşkilatlanma biçimi. N’Hamedu Tugayı bünyesinde finans, diplomasi, toplumsal örgütlenme ve askerî planlamadan sorumlu yapılanmaların bulunduğu aktarılıyor. Uluslararası konseyin finansman, diplomatik temaslar, Etiyopya’daki faaliyetler ve Eritre içerisindeki kişilerle iletişim gibi konuları görüştüğü bildiriliyor. Hareketin lideri Beyene Gerezgher ise faaliyetlerini Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan yürütüyor. “Eritre'nin içinde de kaynaklarımız var” Gerezgher’in Haaretz’e yaptığı açıklamalar ise örgütlenmenin hedefinin Eritre sınırları içerisine taşınmak istendiğini ortaya koyuyor. Gerezgher, Eritre içerisinde sıradan vatandaşlardan ordu ve yönetimdeki üst düzey kişilere kadar bağlantılarının bulunduğunu öne sürdü. Ancak Haaretz'in bu iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadığı özellikle belirtiliyor. Muhalif lider, özellikle başkent Asmara’da kendilerini bekleyen büyük bir kitle bulunduğunu savunuyor.

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Foto - Tel Aviv'deki depodan Eritre'deki rejimi yıkma girişimi! Soykırımcı İsrail, muhalifleri örgütlüyor

Washington'da destek arayışı Örgütlenmenin bir başka ayağı ise ABD'de. Hareketin mali işlerinden sorumlu Eritre-Kanadalı iş insanı Dawit Teferi'nin Washington'da ABD Kongresi üyeleri ve yönetim yetkilileriyle temas kurmaya çalıştığı aktarılıyor. Teferi, ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin Kızıldeniz bölgesinde kendilerine bir ortak bulmakta stratejik çıkarı bulunduğunu savunuyor. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: Mevcut haberlerde İsrail hükümetinin N’Hamedu Tugayı üzerinden Afwerki yönetimini devirmeye yönelik resmî bir operasyon yürüttüğüne ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Haber, İsrail'de yaşayan Eritreli muhaliflerin örgütlenmesini ve uluslararası destek arayışını anlatıyor. “Tek başımıza yapamayız” Gerezgher de dış desteğin önemini gizlemiyor. Haaretz’e yaptığı açıklamada hareketin Eritre’de hedeflediği siyasi değişimi uluslararası destek olmadan gerçekleştiremeyeceğini ifade ediyor. Muhalif hareketin henüz bir savaş gücü oluşturmadığı belirtilirken Gerezgher, Eritre'ye girmek için uygun koşulların oluşmasını beklediklerini söylüyor. Mesajı ise oldukça dikkat çekici: “Doğru an için hazırız. Ve bence ona yakınız. Çok yakınız.” Kızıldeniz'in kritik ülkesi Eritre'deki gelişmeleri daha önemli hale getiren unsurlardan biri ülkenin stratejik konumu. Eritre, Kızıldeniz'in Afrika kıyısında bulunuyor ve Yemen'in karşısındaki uzun sahil şeridi nedeniyle bölgedeki güç mücadelesinde önemli bir konuma sahip. Haaretz'in haberinde anlatılan muhalif yapılanmanın Tel Aviv, Washington, Avrupa ve Addis Ababa'ya uzanan örgütlenmesi, Eritre'deki iktidar mücadelesinin artık yalnızca ülke sınırları içerisinde yürütülen bir mesele olmadığını gösteriyor.

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