Tel Aviv'deki depodan Eritre'deki rejimi yıkma girişimi! Soykırımcı İsrail, muhalifleri örgütlüyor

Washington'da destek arayışı Örgütlenmenin bir başka ayağı ise ABD'de. Hareketin mali işlerinden sorumlu Eritre-Kanadalı iş insanı Dawit Teferi'nin Washington'da ABD Kongresi üyeleri ve yönetim yetkilileriyle temas kurmaya çalıştığı aktarılıyor. Teferi, ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin Kızıldeniz bölgesinde kendilerine bir ortak bulmakta stratejik çıkarı bulunduğunu savunuyor. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: Mevcut haberlerde İsrail hükümetinin N’Hamedu Tugayı üzerinden Afwerki yönetimini devirmeye yönelik resmî bir operasyon yürüttüğüne ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Haber, İsrail'de yaşayan Eritreli muhaliflerin örgütlenmesini ve uluslararası destek arayışını anlatıyor. “Tek başımıza yapamayız” Gerezgher de dış desteğin önemini gizlemiyor. Haaretz’e yaptığı açıklamada hareketin Eritre’de hedeflediği siyasi değişimi uluslararası destek olmadan gerçekleştiremeyeceğini ifade ediyor. Muhalif hareketin henüz bir savaş gücü oluşturmadığı belirtilirken Gerezgher, Eritre'ye girmek için uygun koşulların oluşmasını beklediklerini söylüyor. Mesajı ise oldukça dikkat çekici: “Doğru an için hazırız. Ve bence ona yakınız. Çok yakınız.” Kızıldeniz'in kritik ülkesi Eritre'deki gelişmeleri daha önemli hale getiren unsurlardan biri ülkenin stratejik konumu. Eritre, Kızıldeniz'in Afrika kıyısında bulunuyor ve Yemen'in karşısındaki uzun sahil şeridi nedeniyle bölgedeki güç mücadelesinde önemli bir konuma sahip. Haaretz'in haberinde anlatılan muhalif yapılanmanın Tel Aviv, Washington, Avrupa ve Addis Ababa'ya uzanan örgütlenmesi, Eritre'deki iktidar mücadelesinin artık yalnızca ülke sınırları içerisinde yürütülen bir mesele olmadığını gösteriyor.