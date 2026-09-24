Tel Aviv'deki depodan Eritre'deki rejimi yıkma girişimi! Soykırımcı İsrail, muhalifleri örgütlüyor
İsrail’in Tel Aviv kentindeki bir depo, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki yönetimini değiştirmeyi hedefleyen sürgündeki muhaliflerin örgütlenme merkezlerinden biri haline geldi. Haaretz’in haberine göre “N’Hamedu Tugayı” adıyla örgütlenen hareket, 17 farklı noktadaki Eritre diasporasını tek çatı altında toplamaya çalışırken finans, diplomasi, Eritre içindeki bağlantılar ve hatta askerî örgütlenme başlıklarında hazırlık yürütüyor. Hareketin lideri Beyene Gerezgher ise “Doğru an için hazırız” mesajı verdi.