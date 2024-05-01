  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar’dan müthiş petrol müjdesi! Haziran’ı bekleyin… 3 ile hayırlı olsun

Erdoğan ile tartışmıştı! Yahudi asıllı o alçak yazar cehennemi boyladı! Ölümü bakın neden oldu

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

HaberTürk ile yolları ayrılmıştı! Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Sevilay Yılman’ın yeni adresi belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

Kim Min-Jae’yi yerin dibine soktular! “Defol git”

Türkiye’den İHA ve SİHA bombası! İşin tam göbeğindeki isim, müjdeli haberi tüm ülkeye verdi

2024 Ankarası sele teslim! CHP başkente bunu reva gördü

Yoğurda iki kaşık atıp olacakları izleyin! Faydasını duyan mutfağa koşuyor

Murat Sancak bombaladı! İşte Türk futbolundaki FETÖ’cüler! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Satış rekorları kıran Çinli markanın ARRIZO 8 PHEV modeli Uzun Mesafe Dayanıklılık Testiyle kendini kanıtladı! İnanamayacaksınız ama tam 1463 kilometre menzil sunuyor!
Yaşam
8
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

2024-05-01 12:36:42
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Van Gölü'nde her sene olduğu gibi inci kefallerinin yolculuğu başladı.

#1
Foto - İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu devam ediyor.

#2
Foto - İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Yumurta bırakmak için tatlı sulara çıkan inci kefali balığına 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanırken, bu yolculukta eşsiz görüntüler yaşanıyor.

#3
Foto - İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor.

#4
Foto - İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

İnci kefali, yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor.

#5
Foto - İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Üç ay boyunca balıkların üreme yolculuğunu takip eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "15 Nisan'dan itibaren akarsuların ağızlarına toplanan inci kefalleri, 3 aylık göç yolculuğuna başladı. Göç esas geceleri yoğunlaştı. Geceleri balık kendini daha güvende hissettiği için martılar ve diğer canlılardan daha rahat korunması için göç gece yoğunlaşıyor. Şu anda bulunduğumuz alan Bandimahi Çayı.

#6
Foto - İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Sevinerek söylüyoruz ki jandarma yine balık için nöbet tutuyor, balığı koruyor. Bundan dolayı mutluyuz. Ümit ediyoruz ki sezon sonuna kadar bu koruma çalışmaları aynı hızla devam eder ve bu üreme dönemi başarılı bir şekilde geçer.

#7
Foto - İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Burada önemli olan konu balık kendini gece daha güvenli hissediyor ve bu sebepten dolayı göç gece daha yoğun geçiyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Burhan: Gelecek Partisi'nden vekil seçilen 3 isim AK Parti'ye geçecek
Gündem

Sinan Burhan: Gelecek Partisi'nden vekil seçilen 3 isim AK Parti'ye geçecek

AK Parti kulislerine hakim gazetecilerin başında gelen Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında 14 Mayıs Genel Seçimlerinde Gelecek Partisi liste..
Ünlü otomotiv markası iflas etti! ABD'li araç üreticisi satışa çıkarıldı...
Ekonomi

Ünlü otomotiv markası iflas etti! ABD'li araç üreticisi satışa çıkarıldı...

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors devi iflas etti.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İşte Batı uygarlığı...
Sosyal Medya

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İşte Batı uygarlığı...

Sosyal medyada siyahi bir çiftin birbirlerine şiddet uyguladıkları kavga gündem oldu.
Heniyye’den şehit Türk için anlamlı hareket
Dünya

Heniyye’den şehit Türk için anlamlı hareket

Kudüs'te İsrail polisine yönelik mukavemetinin ardından çıkan çatışmada şehit edilen Türk imam Hasan Saklanan’ın ailesiyle görüşen Hamas lid..
13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu
Gündem

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ünlü doktor Ender Saraç, ma..
Pişkinliğin bu kadarına pes!
Gündem

Pişkinliğin bu kadarına pes!

Ekrem İmamoğlu, 5 yaşındaki Edanur Gezer'in Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı'nda çalışma yapan İBB'nin ihmali sonucu ölümünü perdelemek için..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23