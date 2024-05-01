İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Üç ay boyunca balıkların üreme yolculuğunu takip eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "15 Nisan'dan itibaren akarsuların ağızlarına toplanan inci kefalleri, 3 aylık göç yolculuğuna başladı. Göç esas geceleri yoğunlaştı. Geceleri balık kendini daha güvende hissettiği için martılar ve diğer canlılardan daha rahat korunması için göç gece yoğunlaşıyor. Şu anda bulunduğumuz alan Bandimahi Çayı.