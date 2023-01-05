2023-01-05 19:52:56 İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?
Uzmanlar, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için sofralarınızda zerdeçala yer açılmasını istedi. Özellikle kış aylarında baş gösteren soğuk algınlığı semptomlarından kurtulmak için bitkisel çaylara yöneliriz. Bu şifa depoları hem pratik bir şekilde hazırlanması hem de bağışıklık sistemini güçlendirici olması yönüyle kurtarıcı rol oynar. C vitamini kaynaklarının başında gelen limon da bu şifa depolarından biridir.