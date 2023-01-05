İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

Zencefil Limon Çayı Nasıl Yapılır? Öncelikle zencefil çayının demlenip acı tadını çaya vermesi için sabırlı olmamız ve en az 5 dakika beklememiz gerekmektedir. İşte detaylarıyla zencefil limon çayı yapımı: Zencefil limon çayımızı hazırlamak için bir sarımsak dişi boyutlarında taze zencefil yeterli olacaktır. Öncelikle elimde bulunan taze zencefili bol su ile durulayın. Kabuklarını soyduktan sonra 4 ila 6 dilim kesin. Orta boy tencereye iki bardak su doldurun ve zencefil dilimlerini tencereye atın. Kısık ateşte 10-20 dakika kaynatın. Demleme işlemi bittikten sonra limon dilimleri ya da taze sıkılmış limon suyu eklenir. Toz zencefil ile hazırlamak istiyorsak; Aroma yönünden toz zencefil taze zencefile oranla çok daha güçlü tada sahiptir. Bu sebeple miktarının iyi ayarlanması son derece önemlidir. Kaynayan suyun içinde 2 çay kaşığı toz zencefil eklenir ve ortalama 5-10 dakika demlemeye bırakılır. Daha sonra limon suyu ya da limon kabukları eklenir. Burada önemli olan detay ise her bir bardak su için 1 çay kaşığı zencefil kullanımıdır. Zencefil Limon Çayı Nasıl Demlenir? Zencefilin acı çay tadının salınması için özellikle sabırlı bir şekilde demlenme yapılması gerekmektedir. Zencefil limon çayının demlenmesi için 5 ila 10 dakika kadar beklememiz kâfidir. Demlendikten sonra bal ya da limon karışını eklememiz gerekmektedir.