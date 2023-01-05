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Kadın - Aile
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İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

2023-01-05 19:52:56
İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

Uzmanlar, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için sofralarınızda zerdeçala yer açılmasını istedi. Özellikle kış aylarında baş gösteren soğuk algınlığı semptomlarından kurtulmak için bitkisel çaylara yöneliriz. Bu şifa depoları hem pratik bir şekilde hazırlanması hem de bağışıklık sistemini güçlendirici olması yönüyle kurtarıcı rol oynar. C vitamini kaynaklarının başında gelen limon da bu şifa depolarından biridir.

#1
Foto - İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

Doğal bir antioksidan kaynağı olan zencefil ve limon karışımı pek çok hastalığın tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle zencefilli limon çayı soğuk kış günlerinde vücut ısısını arttırmakta ve vücuttaki toksinlerden kurtulmamızı sağlamaktadır. Zencefil limon çayı faydaları, zencefil limon çayı neye iyi gelir, zayıflatır mı, zencefil limon çayı tarifi, İşte cevaplar...

#2
Foto - İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

Kış aylarında havaların soğuması ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen sürenin fazlalaşması, üst solunum yolu enfeksiyonlarını da artırıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada ve tedavide bol sıvı alımının ve beslenmenin önemine dikkat çeken Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç, fonksiyonel besinler arasında yer alan zerdeçalı öneriyor. Zerdeçal ile beraber tarçın, zencefil gibi baharatlarla zenginleştirilmiş Zerdeçallı Latte gibi sütlü içecekler, kış aylarında içimizi ısıtmak için iyi bir tercih olmasının yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor.

#3
Foto - İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

Özellikle fonksiyonel gıdaların öneminin daha iyi anlaşılması ile beslenmede farklı özellikteki besinlere ve baharatlara daha çok yer verildiğine işaret eden Doç. Dr. Şule Aktaç; protein, karbonhidrat, yağ, posa, çeşitli vitamin ve mineral içeriğiyle zerdeçalı içecek olarak tüketmenin faydalarını anlattı.

#4
Foto - İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

"Kış aylarında en çok tercih ettiğimiz sıcak içecekleri, zerdeçallı tüketmek hem sağlığa faydalı hem de keyifli bir deneyim sunuyor" diyen Doç. Dr. Aktaç, "Özellikle kışın sıcak yazın da soğuk olarak tüketilebilen Zerdeçallı Latte gibi içecekler, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak hepimizin ortak noktası olacak. Sağlık faydaları ile öne çıkan zerdeçalda besin öğesi olarak protein, karbonhidrat, yağ ve posa, niasin, A vitamini, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum ve çinko mineralleri bulunuyor" dedi.

#5
Foto - İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

Aktaç, zerdeçalın Hindistan ve Çin'de geleneksel ayurveda uygulamaları kapsamında, yaralar, cilt hastalıkları, göz enfeksiyonları, solunum rahatsızlıkları ve sindirim bozukluklarını tedavi etmek için kullanıldığını anımsatarak, besinlere renk verici olarak kullanılan zerdeçal; kokusuz, ısıya dayanıklı bir bileşik olan kurkumin içerdiğini, kurkumin ise, E vitamininden birkaç kat daha iyi bir radikal temizleyici olduğunu kaydetti.

#6
Foto - İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

Zencefil Limon Çayı Nasıl Yapılır? Öncelikle zencefil çayının demlenip acı tadını çaya vermesi için sabırlı olmamız ve en az 5 dakika beklememiz gerekmektedir. İşte detaylarıyla zencefil limon çayı yapımı: Zencefil limon çayımızı hazırlamak için bir sarımsak dişi boyutlarında taze zencefil yeterli olacaktır. Öncelikle elimde bulunan taze zencefili bol su ile durulayın. Kabuklarını soyduktan sonra 4 ila 6 dilim kesin. Orta boy tencereye iki bardak su doldurun ve zencefil dilimlerini tencereye atın. Kısık ateşte 10-20 dakika kaynatın. Demleme işlemi bittikten sonra limon dilimleri ya da taze sıkılmış limon suyu eklenir. Toz zencefil ile hazırlamak istiyorsak; Aroma yönünden toz zencefil taze zencefile oranla çok daha güçlü tada sahiptir. Bu sebeple miktarının iyi ayarlanması son derece önemlidir. Kaynayan suyun içinde 2 çay kaşığı toz zencefil eklenir ve ortalama 5-10 dakika demlemeye bırakılır. Daha sonra limon suyu ya da limon kabukları eklenir. Burada önemli olan detay ise her bir bardak su için 1 çay kaşığı zencefil kullanımıdır. Zencefil Limon Çayı Nasıl Demlenir? Zencefilin acı çay tadının salınması için özellikle sabırlı bir şekilde demlenme yapılması gerekmektedir. Zencefil limon çayının demlenmesi için 5 ila 10 dakika kadar beklememiz kâfidir. Demlendikten sonra bal ya da limon karışını eklememiz gerekmektedir.

#7
Foto - İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

Zencefil Limon Çayı Faydaları- Vücudun bağışıklık sistemine doğal bir katkı sağlayan zencefil limon çayı, mutfaklarımızın olmazsa olmazıdır. İltihap önleyici özelliği var. Özellikle solunum yolu hastalıklarında tüketilen zencefil çayı, birçok hastalığın şifa kaynağıdır. İşte, zencefil çayının faydaları: Mide bulantısını dindirir. Vücut ısısını arttırır. Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Adet döngülerindeki ağrıları azaltır. Düzenli tüketiminde metabolizmayı hızlandırır. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü düşürerek, pıhtılaşma riski azaltır. Kan şekerini dengeler. Şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelir. Vücutta baş gösteren kronik ağrıların önüne geçer Kilo alımını engeller. Eklem ağrılarını azaltır. Mantar enfeksiyonuna karşı koruyucudur. Kolon kanseri ve kabızlığı önleyicidir. Nefes darlığına iyi gelmektedir. Cildi yenilemeye yardımcı olur.

#8
Foto - İnanılmaz talep var! Sofralarınızda zerdeçalı es geçmeyin: Bağışıklığa bire bir! Zencefil Limon çayı nasıl yapılır?

TAZE ZENCEFİL TÜKETİMİ- Rendeleyip suyun veya sütün içine ilave ederek tüketebilirsiniz. Rendeli veya dilimli olarak demleyebilir, zencefil çayı elde edebilirsiniz. Sütlü tatlılarda daha hafif bir lezzet elde etmek için kullanabilirsiniz. Tavuk, balık ve et yemeklerine pişme esnasında ilave edebilirsiniz. Taze zencefil hazırlanışı: Çay yapacaksanız zencefilin dış kabuğunu soymanız gerekir. 1 su bardağı suya bu miktarda zencefil ekleyip 10 dakika kaynatmalısınız. İçmeden önce içine 1 tatlı kaşığı da bal ilave ederseniz hem çok lezzetli hem de öksürüğe karşı etkili bir çay elde etmiş olursunuz. Zencefil çayını limonlu da yapabilirsiniz. Zencefil kaynatılır mı demlenir mı? İki kişilik toz zencefil çayı hazırlamak için 2 bardak su kaynatın. Demledikten sonra fincana alarak tüketebilirsiniz.

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