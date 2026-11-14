Daoud Aly Mohammedine: Türkiye bizi tüm baskılara rağmen yalnız bırakmadı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ile yaptığı görüşmede güvenlik alanındaki işbirliği imkânlarını ele aldıklarını aktaran Mohammedine, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile geliştirilebilecek ortaklıklara ilişkin talep ve beklentilerini de ilettiklerini belirtti. Savunma ve iç güvenliğin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çeken Mohammedine, "Bugün savunma ile güvenliği birbirinden ayıramayız. Çünkü hedefimiz de çabalarımız da ortak. Yaptığımız her şeyi birlikte yapıyoruz." dedi. Türk mevkidaşının daveti üzerine yakın zamanda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıklayan Mohammedine, iki ülke arasında iç güvenlik alanında yeni ortaklıklar kurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.