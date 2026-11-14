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İstanbul'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

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DHA Giriş Tarihi:

İstanbul'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira'yı İstanbul'da kabul etti.

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Foto - İstanbul'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Erdoğan, Pereira ile Beşiktaş Dolmabahçe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde görüştü.

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Foto - İstanbul'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira’yı resmi törenle karşıladı.

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Foto - İstanbul'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

İki liderin birbirlerine heyetlerini takdim etmesinin ardından baş başa görüşmeye geçildi.

#4
Foto - İstanbul'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira’nın baş başa görüşmesi basına kapalı olarak devam ediyor.

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