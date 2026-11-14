İstanbul'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira'yı İstanbul'da kabul etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira'yı İstanbul'da kabul etti.
Erdoğan, Pereira ile Beşiktaş Dolmabahçe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira’yı resmi törenle karşıladı.
İki liderin birbirlerine heyetlerini takdim etmesinin ardından baş başa görüşmeye geçildi.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira’nın baş başa görüşmesi basına kapalı olarak devam ediyor.
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