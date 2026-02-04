  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye denizcilikte marka olan NATO ülkesine askeri gemi ihracatı yapacak. Konuyla ilgili STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'den açıklamalar geldi.

#1
Foto - İnanılmaz gelişme: Türkiye denizcilikte marka olmuş ülkeye askeri gemi satacak

Türkiye, ilk defa NATO üyesi olan bir ülkeyle askeri gemi ihracatı için sözleşme imzalamış, bu kapsamda Portekiz Deniz Kuvvetleri için iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi için üretim çalışmaları başlamıştı.

#2
Foto - İnanılmaz gelişme: Türkiye denizcilikte marka olmuş ülkeye askeri gemi satacak

Detayları CNN Türk'te anlatan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Yüzyıllar boyunca Avrupa ve dünyaya denizcilik gücünü hissettirmiş bir ülke. Denizcilikte marka olmuş bir ülkeye bir askeri gemi satabiliyor olmak, bir taraftan hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi, standartları gerçekten yüksek olan bir ülkeye gemi ihracatı yapıyor olmak bizlere çok büyük gurur veriyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İnanılmaz gelişme: Türkiye denizcilikte marka olmuş ülkeye askeri gemi satacak

Son olarak geçtiğimiz günlerde geminin blok kızağı koyma töreni gerçekleştirildi. Tarihi projeyi üstlenen Türk savunma sanayii şirketlerinden STM'nin Genel Müdürü ise sürecin hangi aşamada olduğunu paylaştı:

#4
Foto - İnanılmaz gelişme: Türkiye denizcilikte marka olmuş ülkeye askeri gemi satacak

“Çok hızlı bir şekilde gemiyi bundan sonra bir bütün hâline getirme faaliyetlerimiz devam edecek. 2027 yılında ilk gemimizi denize indirip 2028 başında da teslim etmek gibi bir hedefimiz var.”

#5
Foto - İnanılmaz gelişme: Türkiye denizcilikte marka olmuş ülkeye askeri gemi satacak

Güleryüz, bu projenin diğer yapılacak ihracat sözleşmelerinin de önünü açtığını vurguladı: “Bugüne kadar 44 tane farklı deniz platformu hem teslim ettik hem de bir taraftan 11 farklı tersanede devam ediyor. Bu proje ihracat anlamında bize başka kapılar açacak diye de değerlendiriyoruz. Çünkü bize öyle gelen ülkeler de var.” dedi.

#6
Foto - İnanılmaz gelişme: Türkiye denizcilikte marka olmuş ülkeye askeri gemi satacak

Geçtiğimiz günlerde 20’li sürü halinde vurucu KARGU insansız hava araçları da ilk defa gerçek mühimmatla hedefleri başarılı bir şekilde imha etti. STM Genel Müdürü, insansız hava araçlarında yeteneklerin geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini de belirtti.

