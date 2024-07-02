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Spor
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İmzayı atar atmaz Fenerbahçe'ye gönderme geldi! Galatasaray’ı yakından ilgiendiren gelişme… Dehşete düşüren açıklama bu olsa gerek…

2024-07-02 10:46:45
İmzayı atar atmaz Fenerbahçe'ye gönderme geldi! Galatasaray’ı yakından ilgiendiren gelişme… Dehşete düşüren açıklama bu olsa gerek…

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak taraftarlara seslendi.

#1
Foto - İmzayı atar atmaz Fenerbahçe'ye gönderme geldi! Galatasaray’ı yakından ilgiendiren gelişme… Dehşete düşüren açıklama bu olsa gerek…

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

#2
Foto - İmzayı atar atmaz Fenerbahçe'ye gönderme geldi! Galatasaray’ı yakından ilgiendiren gelişme… Dehşete düşüren açıklama bu olsa gerek…

Açıklamada Batshuayi ile imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı. Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon avro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon avro, ikinci sezon 1 milyon avro ve üçüncü yıl ise 500 bin avro imza parası alacağı da kaydedildi.

#3
Foto - İmzayı atar atmaz Fenerbahçe'ye gönderme geldi! Galatasaray’ı yakından ilgiendiren gelişme… Dehşete düşüren açıklama bu olsa gerek…

Batshuayi, yaptığı paylaşımda Türkiye'nin en başarılı kulübün Galatasaray olduğunu söyledi. Yıldız oyuncunun bu sözleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. İşte Batshuayi'nin o açıklaması; ''Sevgili taraftarlar, Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim.

#4
Foto - İmzayı atar atmaz Fenerbahçe'ye gönderme geldi! Galatasaray’ı yakından ilgiendiren gelişme… Dehşete düşüren açıklama bu olsa gerek…

Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana güvenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum. Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar. Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehrine bağlılığıma devam etme yönünde oldu. Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum. Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım. Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!''

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