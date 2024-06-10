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Teknoloji-Bilişim
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İmzalar atıldı! Türkiye'den 3 MİLGEM korvet savaş gemisi alacaklar

2024-06-10 23:18:02
İmzalar atıldı! Türkiye'den 3 MİLGEM korvet savaş gemisi alacaklar

Türkiye ile Malezya arasında 3 MİLGEM korvet savaş gemisi satışını içeren anlaşmaya imzalar atıldı.

#1
Foto - İmzalar atıldı! Türkiye'den 3 MİLGEM korvet savaş gemisi alacaklar

Geçtiğimiz yılın sonlarında Malezya, korvet tedarik programı LMS Batch-2 kapsamında Türkiye'yi seçmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre iki ülke arasında “Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni” ve Kraliyet Malezya Donanması için tedarik edilecek “Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni” gerçekleştirildi. Türkiye, bu bağlamda Malezya için 3 MİLGEM Korvet savaş gemisi inşa edecek.

#2
Foto - İmzalar atıldı! Türkiye'den 3 MİLGEM korvet savaş gemisi alacaklar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda gerçekleşen törene üst düzey yetkililer katıldı. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mutabakat Zaptı imza ve kabul mektubu takdim töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında “Önümüzdeki dönemde Malezya gibi dost ve müttefik ülkeler ile ortak geliştirme ve üretim, teknoloji transferi ve kazan-kazan modeli yaklaşımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Türkiye’nin Yeni Yüzyılında, savunma sanayii alanında sahip olduğumuz teknolojilerimizi, bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı dost ve kardeş ülkeler ile birlikte paylaşarak, hep beraber gelişeceğiz.” dedi.

#3
Foto - İmzalar atıldı! Türkiye'den 3 MİLGEM korvet savaş gemisi alacaklar

Yapılan anlaşma kapsamında ana yüklenicisinin STM olduğu Kraliyet Malezya Donanması'nın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan üç gemi Türkiye'de inşa edilecek.

#4
Foto - İmzalar atıldı! Türkiye'den 3 MİLGEM korvet savaş gemisi alacaklar

Gemilerin özelleştirilmesi sırasında ise HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN olmak üzere bir dizi Türk Savunma Sanayii firmasının ürünleri kullanılacak.

#5
Foto - İmzalar atıldı! Türkiye'den 3 MİLGEM korvet savaş gemisi alacaklar

Malezya, LMS Batch-2 korvet tedarik programı kapsamında 3'ü kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplamda 8 savaş gemisi satın almayı hedefliyor. İlk geminin 2027’ye kadar teslim edilmesi öngörülüyor. Öte yandan MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler’in ihracat başarısı devam ediyor. Daha önce Pakistan’a dört adet, Ukrayna’ya ise iki adet korvet tedarik edilmişti.

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