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İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

Türk Altın İşletmeleri dev bir maden yatırımına imza attı. Altın ve önemli cevherlerin bulunduğu altı maden ruhsatı satın alındı.

#1
Foto - İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hakim hissedarı Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında bazı maden ruhsatları ve cevher işleme tesisinin devralınmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

#2
Foto - İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre işlem bedeli 69,9 milyon dolar olarak belirlendi. Şirket, Balıkesir ve Bilecik'te bulunan toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatının yanı sıra Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki cevher işleme tesisini de satın alınacak.

#3
Foto - İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

UMREK raporlarına göre söz konusu ruhsat sahalarında toplam 76 bin 49 ons altın ve yaklaşık 1,8 milyon ons gümüş rezervi bulunuyor. Satın alma kapsamında ayrıca saatte 60 ton cevher işleme kapasitesine sahip tesis, atık depolama tesisi, ilgili gayrimenkuller, makine ve ekipmanlar, tesisatlar, demirbaşlar ile akredite laboratuvarın da devralınması planlanıyor.

#4
Foto - İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

Şirket, yatırımın Balıkesir İvrindi Güneş Projesi ile Çanakkale Karapınar Projesi'ne operasyonel esneklik sağlamasının, maliyet avantajı oluşturmasının ve üretim faaliyetlerine katkı sunmasının beklendiğini belirtti.

#5
Foto - İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

Ayrıca Zenit Madencilik bünyesinde görev yapan personelin de Türk Altın İşletmeleri çatısı altında faaliyetlerini sürdürmesi hedefleniyor.

#6
Foto - İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

Açıklamada, işlemin hukuki ve finansal incelemelerin olumlu sonuçlanması ile gerekli izin ve onayların alınmasının ardından hisse devir sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlanacağı ifade edildi.

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