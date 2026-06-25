İmzalar atıldı: Altın fışkıran Türkiye'nin ünlü madeni satıldı

UMREK raporlarına göre söz konusu ruhsat sahalarında toplam 76 bin 49 ons altın ve yaklaşık 1,8 milyon ons gümüş rezervi bulunuyor. Satın alma kapsamında ayrıca saatte 60 ton cevher işleme kapasitesine sahip tesis, atık depolama tesisi, ilgili gayrimenkuller, makine ve ekipmanlar, tesisatlar, demirbaşlar ile akredite laboratuvarın da devralınması planlanıyor.