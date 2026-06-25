Tüm İslam karşıtları yine devrede: Yamal'ın secde ettiği fotoğraf kudurttu... Ortalık yangın yerine döndü

Yamal'a gelen tepki mesajları kadar ırkçı yorumlara tepki gösteren isimler de vardı. "Katolik Üniversiteliler" isimli bir sosyal medya hesabı Yamal'ın secde ettiği fotoğrafı paylaşarak "(Hristiyanlığa) Lamine Yamal'ın dönüşü için dua edelim" paylaşımı yaparken bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma "İspanyol ve Katolik olduğunuz için sizlerden utanıyoruz." gibi yorumlar yaptı.