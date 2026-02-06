  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piyasalar Perşembeye kilitlendi: Merkez Bankası İstanbul’da vitrine çıkıyor! Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler Yememiş içmemiş, bütün sırları ABD’ye sızdırmışlar! Savunma sanayiinden üç kritik isim tasfiye edildi Doğu Karadeniz'de Sessiz tehlike! Türkiye'nin dev savunma şirketi Prens Selman'ı havalara uçuracak! Suudileri Basra Körfezi'nin kralı yapmaya gidiyor İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı İçi çiğ kalmasın, dışı parçalanmasın istiyorsanız bunu uygulayın! Müthiş tarif burada... Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!
Spor
5
Yeniakit Publisher
İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi: Gündemi sarsan gelişme!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi: Gündemi sarsan gelişme!

Mircea Lucescu'nun yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Romanya Futbol Federasyonu'nun, Fatih Terim'le ilgilendiği öğrenildi.

1
#1
Foto - İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi: Gündemi sarsan gelişme!

Romanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak bir hamle geldi. 80 yaşına giren Mircea Lucescu'nun sağlık sorunları son dönemde iyice arttı. Tecrübeli teknik adamın milli takımla mukavelesi ise 31 Temmuz 2026 tarihinde bitiyor. Fatih Terim'in adaylar arasında bulunduğu öğrenildi.

#2
Foto - İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi: Gündemi sarsan gelişme!

30 Haziran 2025 tarihinde Al-Shabab Kulübü'nden ayrılan Fatih Terim, bu tarihten beri boşta bulunuyor. 72 yaşındaki deneyimli hoca daha önce kendisine gelen teklifleri geri çevirmişti. Romanya Futbol Federasyonu'nun yakın zamanda İmparator'la masaya oturacağı konuşuluyor.

#3
Foto - İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi: Gündemi sarsan gelişme!

Fatih Terim, konuyla ilgili net kararını resmi görüşmelerin ardından verecek. Romanya Futbol Federasyonu'nun onu ikna etmek için bütün imkanlarını kullanacağı belirtildi.

#4
Foto - İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi: Gündemi sarsan gelişme!

Lucescu ve Fatih Terim'in hocalık kariyerinde iki ortak yer var: Galatasaray-Türkiye Milli Takımı... Eğer Terim teklifi kabul ederse, Romanya Milli Takımı da onlara eklenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cashif

Fatih Terim kaç kere gitti, kaç kere geri geldi? Türk futbolunun acziyetini buradan anla. Bu pilav daha çok su götürür.

Cengiz selçuk

Hiçbir faydası olmayan teknik direktör Türkiye'nin kamburu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Gündem

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının hemen ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından Fen..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!
Gündem

Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!

Gazze'de bebek katliamlarını sürdüren terör şebekesine bir darbe de Avrupa'dan geldi. Belçika, işgalci rejime ölüm kusan silah ve askeri teç..
İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!
Dünya

İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!

İsrail’in sahil kenti Netanya’da, bir süredir devam eden aile içi gerginlik, genetik bir test sonucunun ardından cinayetle noktalandı. Eşini..
Daha fazla kaçamadı! Firari yakalandı
Gündem

Daha fazla kaçamadı! Firari yakalandı

Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23