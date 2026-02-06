İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi: Gündemi sarsan gelişme!
Mircea Lucescu'nun yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Romanya Futbol Federasyonu'nun, Fatih Terim'le ilgilendiği öğrenildi.
Mircea Lucescu'nun yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Romanya Futbol Federasyonu'nun, Fatih Terim'le ilgilendiği öğrenildi.
Romanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak bir hamle geldi. 80 yaşına giren Mircea Lucescu'nun sağlık sorunları son dönemde iyice arttı. Tecrübeli teknik adamın milli takımla mukavelesi ise 31 Temmuz 2026 tarihinde bitiyor. Fatih Terim'in adaylar arasında bulunduğu öğrenildi.
30 Haziran 2025 tarihinde Al-Shabab Kulübü'nden ayrılan Fatih Terim, bu tarihten beri boşta bulunuyor. 72 yaşındaki deneyimli hoca daha önce kendisine gelen teklifleri geri çevirmişti. Romanya Futbol Federasyonu'nun yakın zamanda İmparator'la masaya oturacağı konuşuluyor.
Fatih Terim, konuyla ilgili net kararını resmi görüşmelerin ardından verecek. Romanya Futbol Federasyonu'nun onu ikna etmek için bütün imkanlarını kullanacağı belirtildi.
Lucescu ve Fatih Terim'in hocalık kariyerinde iki ortak yer var: Galatasaray-Türkiye Milli Takımı... Eğer Terim teklifi kabul ederse, Romanya Milli Takımı da onlara eklenecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23