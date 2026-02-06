Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı
Özbekistan ve ABD arasında stratejik önemi yüksek olan "kritik mineraller" konusunda dev bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Washington’da gerçekleşen zirvede imzalanan mutabakat zaptı, nadir toprak elementlerinin madenciliği ve işlenmesi konusunda tedarik güvenliğini garanti altına almayı hedefliyor. Özbekistan’ın zengin yeraltı kaynaklarını ABD teknolojisiyle birleştiren bu hamle, küresel enerji ve savunma sanayisi için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.