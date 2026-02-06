  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı

Özbekistan ve ABD arasında stratejik önemi yüksek olan "kritik mineraller" konusunda dev bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Washington’da gerçekleşen zirvede imzalanan mutabakat zaptı, nadir toprak elementlerinin madenciliği ve işlenmesi konusunda tedarik güvenliğini garanti altına almayı hedefliyor. Özbekistan’ın zengin yeraltı kaynaklarını ABD teknolojisiyle birleştiren bu hamle, küresel enerji ve savunma sanayisi için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Foto - Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Kritik Mineraller Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Saidov, temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya gelerek Özbekistan ile ABD arasında "Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementlerinin Madenciliği ile İşlenmesi Alanında Tedarik Güvenliğinin Sağlanmasına yönelik Mutabakat Zaptını" imzaladı.

Foto - Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı

Özbekistan Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, üst düzeyde yapılan tüm anlaşmaların zamanında ve etkin şekilde uygulanmasının sağlanması ve geleceğe dönük projelerin kapsamının genişletilmesi konularına odaklandıklarını kaydetti.

Foto - Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı

Saidov, "Kritik mineralleri sadece ekonomik fırsat değil aynı zamanda sorumlu ortaklık ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma alanı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Foto - Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı

Toplantı sırasında birçok mevkidaşıyla bir araya gelme şansını elde ettiğini belirten Saidov, etkinliğin çeşitli ülkelerde yetkililerle kapsamlı görüş alışverişinde bulunma açısından önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.

Foto - Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı

