Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi
Mimar Sinan’ın dünya mirasındaki incisi Selimiye Camii’nde yıllardır merakla beklenen restorasyon sürecinde heyecan verici bir gelişme yaşandı. Sanat tarihçilerini ikiye bölen ve Bilim Kurulu üyelerinin istifasına kadar uzanan ana kubbedeki yazı ve süslemeler, ilk kez tüm çıplaklığıyla kameralara yansıdı. Ramazan ayında kapılarını yeniden açmaya hazırlanan Selimiye’deki bu "yeni" görünüm, restorasyonun özgünlüğü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.