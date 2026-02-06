  • İSTANBUL
Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi
Giriş Tarihi:

Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi

Mimar Sinan’ın dünya mirasındaki incisi Selimiye Camii’nde yıllardır merakla beklenen restorasyon sürecinde heyecan verici bir gelişme yaşandı. Sanat tarihçilerini ikiye bölen ve Bilim Kurulu üyelerinin istifasına kadar uzanan ana kubbedeki yazı ve süslemeler, ilk kez tüm çıplaklığıyla kameralara yansıdı. Ramazan ayında kapılarını yeniden açmaya hazırlanan Selimiye’deki bu "yeni" görünüm, restorasyonun özgünlüğü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.

#1
Foto - Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi

Restorasyon çalışmalarında sona doğru gelinirken, vatandaşlar da ilk teravih namazıyla birlikte caminin yeniden ibadete açılacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Selimiye Camii'nde restorasyon sürecinde tartışma konusu olan ana kubbedeki yazılar uzun süre sonra ilk kez görüntülenirken, ilk teravih namazıyla birlikte caminin ibadete açılması vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

#2
Foto - Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon çalışmalarında, ana kubbeye ait kalem işi süslemelerin yenilenerek, Mimar Sinan döneminde belirtildiği gibi özgün haliyle yeniden aslına uygun olarak yapılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Ancak yapılan bu uygulamalar, sanat tarihçileri ve restoratörler arasında "özgünlük" ve "koruma ilkeleri" çerçevesinde görüş ayrılıklarına yol açmıştı.

#3
Foto - Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi

Bazı uzmanlar, farklı dönemlere ait süsleme ve yazıların da eserin tarihî kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunarak müdahalelere tepki göstermişti.

#4
Foto - Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi

Bu süreçte restorasyon çalışmalarını değerlendiren Bilim Kurulu'nda yer alan bazı üyelerin yöntemlere itiraz ederek görevlerinden ayrılması dikkat çekti. Tepkiler üzerine restorasyonun bazı bölümlerinde mahkeme kararıyla durdurma ve yeniden değerlendirme kararı alındığı bildirildi.

#5
Foto - Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi

Uzun süredir restorasyon nedeniyle kapalı olan ve görülemeyen kubbedeki yazılar ilk kez görüntülendi. Öte yandan, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Selimiye Camii'nde ilk teravih tamamen ibadete açılacak.

#6
Foto - Selimiye’nin sır gibi saklanan kubbesi açıldı! Tartışmaların odağındaki yazılar ilk kez görüntülendi

Vatandaşlar, uzun bir aranın ardından caminin yeniden ibadete açılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Selimiye'de tekrar saf tutmanın kendileri için manevi açıdan çok anlamlı olacağını dile getirdi.

