Spor
5
Yeniakit Publisher
FIFA açıkladı! Ara transfer döneminde yapılan harcama miktarı belli oldu
Giriş Tarihi:

FIFA açıkladı! Ara transfer döneminde yapılan harcama miktarı belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 kış transfer döneminde kulüplerin yaklaşık 2 milyar dolar para harcadığını duyurdu.

#1
Foto - FIFA açıkladı! Ara transfer döneminde yapılan harcama miktarı belli oldu

FIFA'nın hazırladığı rapora göre, dünya futbolunda 2026 kış transfer döneminde 5 bin 900'ün üzerinde uluslararası transfer gerçekleşti. Futbol kulüpleri bu transferlere, 1 milyar 900 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

#2
Foto - FIFA açıkladı! Ara transfer döneminde yapılan harcama miktarı belli oldu

İngiliz futbol takımları, 360 milyon doları aşan transfer ücreti harcamasıyla İtalya, Brezilya, Almanya ve Fransa kulüplerinin önünde ilk sırada yer aldı. Fransız kulüpler futbolcu satışlarından 215 milyon dolar gelir elde ederken, Fransa'yı, İtalya, Brezilya, İngiltere ve İspanya takımları takip etti.

#3
Foto - FIFA açıkladı! Ara transfer döneminde yapılan harcama miktarı belli oldu

Erkek futbolunda Ocak 2025'e kıyasla harcamalarda yaklaşık yüzde 18'lik bir düşüş yaşanırken, kadın futbolunda ise yeni bir rekor kırıldı. Rapora göre, kadın futbolunda kulüpler, kış transfer döneminde ilk kez 10 milyon dolardan fazla transfer ücreti ödedi.

#4
Foto - FIFA açıkladı! Ara transfer döneminde yapılan harcama miktarı belli oldu

Öte yandan, İngiltere'deki kulüpler, kadın futbolunda da transfere 5 milyon dolar harcayarak bu alanda ilk sırayı alan takımlar oldu.

