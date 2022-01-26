2022-01-26 08:30:13 IMF'den Türkiye'yi ziyaret eden Bukele'ye flaş uyarı
Türkiye ziyareti büyük ses getiren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gündemden düşmüyor.
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Türkiye ziyareti büyük ses getiren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gündemden düşmüyor.
Nayib Bukele, Twitter hesabından ziyaretine dair görüntülerin yer aldığı bir video paylaşmıştı. Bukele videoyu paylaştığı mesajında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
IMF açıklamasında, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmesinin finansal bütünlük, tüketicilerin korunması ve finansal yükümlülükler için de riskler oluşturduğunu savundu.
IMF, El Salvador'u Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmekten vazgeçmeye çağırdı. Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmenin finansal istikrar için büyük riskler taşıdığı uyarısında bulundu. El Salvador, kripto para birimlerinde gerçekleşen geri çekilmeyi fırsat bilerek önceki günlerde düşük fiyattan Bitcoin aldığını duyurmuştu. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter’dan yaptığı açıklamada 15 milyon dolar değerinde 410 adet daha Bitcoin aldıklarını açıklamıştı.
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