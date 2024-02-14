2024-02-14 13:43:26 İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İmamoğlu'nun "Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri" sözlerine tepki göstererek, "Biz neredeyiz. Türk olmaktan utanıyorsan İstanbul'a nasıl talip olursun, utan." dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul ilçelerinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma tartışmalara yol açtı.