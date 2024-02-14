  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu!  Süper Lig’den 2 hoca var...

Meral Akşener, Ayşenur Arslan’a Ateş püskürdü! Sahtekarlık, Ahlaksızlık

Dünyanın en iyi 32 teknik direktörü belli oldu! Kimse tahmin bile edemedi: Süper Lig imzası... Türkiye'ye verdiler...

Adnan Oktar operasyonlarını yapan polis müdüründen Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık daha neler” diyeceksiniz

Depremleri bilmişti! Altın madeni faciasını da 5 gün önceden bildi! Kim bu 'kızıl deli kahin'!

İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

O isim, haberi ağzından kaçırdı: En düşük emekli maaşı 20 bin lira mı oluyor?

İhaleyi kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'ye verdiler! O ülke Ankara'dan savaş gemisi alacak

2 bin liranın üzerine gören altın resmen çakıldı! Uzman isim altın bombasını patlattı

Yastık altında altını olan ecel terleri dökecek! Ve kara haber geldi! Bakalım bundan sonra ne olacak
Siyaset
6
İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

2024-02-14 13:43:26
İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İmamoğlu'nun "Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri" sözlerine tepki göstererek, "Biz neredeyiz. Türk olmaktan utanıyorsan İstanbul'a nasıl talip olursun, utan." dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul ilçelerinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma tartışmalara yol açtı.

#1
Foto - İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

İmamoğlu, "Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri" dedi.

#2
Foto - İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

İmamoğlu'nun sözleri MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in gündemindeydi. CNN Türk'e konuk olan Yönter, İmamoğlu'nun polemik konusu olan ifadelerini dinletti. 

#3
Foto - İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

İmamoğlu'na tepki gösteren Yönter, "Herkesin Ekrem İmamoğlu'nun şu konuşmasına dikkat etmesini istiyorum. Süryani'nin, Ermeni'nin şehri ne demek. Böylesi bir konuşma sonucunda Ekrem Bey'e 'Sen Türk düşmanı mısın? diye sorma hakkımız olmaz mı? Sana bu talimatı kim verdi?

#4
Foto - İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

Sen İstanbul'u Ermeni'nin şehri yaptın, Türk'ü ağzına bile almadın. Ben Ermeni düşmanı değilim, sadece bizim hakkımızı arıyorum. Biz neredeyiz. Türk olmaktan utanıyorsan İstanbul'a nasıl talip olursun, utan. Şehitlerimize, gazilerimize bunun hesabını verecek. İBB Başkanı korkunç bir sürüklenme içinde. Değerlerinden kopmuş durumda." dedi.

#5
Foto - İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

Ünlü giyim markası! 84 mağazası olan Zara İsrail malı mı? Hangi giyim markaları destek veriyor?
Aktüel

Ünlü giyim markası! 84 mağazası olan Zara İsrail malı mı? Hangi giyim markaları destek veriyor?

Zara, dünyanın büyük hazır giyim şirketidir ve 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunmaktadır. Türkiye'de de faaliyet gösteren Zara, İsr..
“Karına sahip çık” tehdidi! İP’in adayından büyük terbiyesizlik
Gündem

“Karına sahip çık” tehdidi! İP’in adayından büyük terbiyesizlik

İYİ Parti GİK Üyesi Ayşen Kurt’un namusuna ve şerefine yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kocasının azmettirdiği tetikçi tarafından vu..
Erzincan'daki maden kazası üzerinden iğrenç paylaşımlar! Kendilerine yakışanı yaptılar
Gündem

Erzincan'daki maden kazası üzerinden iğrenç paylaşımlar! Kendilerine yakışanı yaptılar

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası sosyal medya rezilleri ortaya çıktı. Yas üzerinden insanlık..
35 yıllık petrol uzmanı Türkiye'ye ilan etti: Orada petrol ve gaz bulunacak! Bekleyin, geliyor gelmekte olan

35 yıllık petrol uzmanı Türkiye'ye ilan etti: Orada petrol ve gaz bulunacak! Bekleyin, geliyor gelmekte olan
İBB için bağımsız aday oluyor! CHP'nin halka hizmet gibi bir hedefi yok
Gündem

İBB için bağımsız aday oluyor! CHP'nin halka hizmet gibi bir hedefi yok

CHP’nin eski tüfeklerinden Gürsel Tekin de istifa kervanına katılan partililerden oldu. İstifa gerekçesinde, CHP’nin halka hizmet amacı taşı..
3 şey istikrarlı! Yapana bayram ettirecek! Metabolizmayı hızlandırıyor!
Kadın - Aile

3 şey istikrarlı! Yapana bayram ettirecek! Metabolizmayı hızlandırıyor!

Zeytinyağı ne işe yarar? Birçoğumuz zeytinyağını yemeklere, salatalara konulduğunu düşünürüz. Ancak zeytinyağı İstikrarlı şekilde sağlık saç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23