İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

İmamoğlu'na tepki gösteren Yönter, "Herkesin Ekrem İmamoğlu'nun şu konuşmasına dikkat etmesini istiyorum. Süryani'nin, Ermeni'nin şehri ne demek. Böylesi bir konuşma sonucunda Ekrem Bey'e 'Sen Türk düşmanı mısın? diye sorma hakkımız olmaz mı? Sana bu talimatı kim verdi?