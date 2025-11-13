Haber Merkezi Giriş Tarihi: İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde
PKK iltisakı nedeniyle aylar önce tutuklanan ancak geçtiğimiz gün tahliyesine karar verilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yaklaşık 4 bin sayfa iddianame hazırlanan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalmasını istedi. Özer, İmamoğlu’nun serbest kalmasının, Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi olan “mutlak barış” ilkesine hizmet edeceğini söyledi. Özer’in PKK’nın silah bırakması ile İmamoğlu’nun tahliyesi arasında nasıl bir bağ kurduğu merak konusu oldu.