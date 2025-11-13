İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde

Silivri’de yatan başkanlarımız, kardeşlerimiz kimse 'yargılanmasın' demiyor. Ama pekala tutuksuz yargılanabilirler. Toplumu bu kadar germek, bu kadar kutuplaştırmak iyi değil. Madem barış diyoruz, madem kucaklaşma diyoruz, peki bu halkla kucaklaşmayıp da nasıl barışı getireceğiz? Onun için buradan bir çağrı yapıyorum: Evet, bize barış gerekli, demokrasi gerekli, hukuk gerekli. Bunun için kucaklaşmalıyız. O nedenle şimdi kucaklaşma zamanı, şimdi kardeşlik zamanı diyorum.