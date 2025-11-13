  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş hamle: Faiz oranlarını indirdi

Doğal tedavi edici etkisi var! ‘Gençlik iksiri' yoğun talep görüyor

Deprem uzmanından olay açıklama: 'Buralardan ev almayın, kiralamayın' dedi, o illeri ilçeleri sıraladı

İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde

Asya ülkesinden gündemi sarsan çıkış: Türkiye savaş helikopterlerimizi engelledi, alamadık

Borcunu ödedi, ortaya atılan iddialara rağmen ortak olmak için anlaşma yapıyor: İlgili Tuhaf ayrıntılar...

Otomotiv devi rakip aracı parçalayınca şok oldu! 'TOGG'u da mı parçaladılar?'

Gündem oldu: Sedat Peker'den dikkat çeken Furkan Bölükbaşı çıkışı

Cumhurbaşkanı adayı olmasının sırrı çözüldü! Siyasi operasyon

C-130'un düşmesiyle ilgili uzmanlar beklenmedik füze detayını ortaya çıkardı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde

PKK iltisakı nedeniyle aylar önce tutuklanan ancak geçtiğimiz gün tahliyesine karar verilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yaklaşık 4 bin sayfa iddianame hazırlanan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalmasını istedi. Özer, İmamoğlu’nun serbest kalmasının, Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi olan “mutlak barış” ilkesine hizmet edeceğini söyledi. Özer’in PKK’nın silah bırakması ile İmamoğlu’nun tahliyesi arasında nasıl bir bağ kurduğu merak konusu oldu.

#1
Foto - İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde

CHP, Sultanbeyli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde geçtiğimiz gün tahliye edilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de konuştu.

#2
Foto - İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde

Silivri’de yatan başkanlarımız, kardeşlerimiz kimse 'yargılanmasın' demiyor. Ama pekala tutuksuz yargılanabilirler. Toplumu bu kadar germek, bu kadar kutuplaştırmak iyi değil. Madem barış diyoruz, madem kucaklaşma diyoruz, peki bu halkla kucaklaşmayıp da nasıl barışı getireceğiz? Onun için buradan bir çağrı yapıyorum: Evet, bize barış gerekli, demokrasi gerekli, hukuk gerekli. Bunun için kucaklaşmalıyız. O nedenle şimdi kucaklaşma zamanı, şimdi kardeşlik zamanı diyorum.

#3
Foto - İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde

İşte dün İBB iddianamesi çıktı. İki bin, üç bin sene ile Ekrem Başkan yargılanıyor. Nasıl olacak bu barış? olmaz! Söylemek istediğim şu: Bizler, ülkemiz ve sizin çocuklarınız daha güzel, daha aydınlık bir Türkiye’de yaşasın diye mücadeleyi sürdüreceğiz.

#4
Foto - İmamoğlu’nun PKK ile ilişkisi mi var? Ahmet Özer’in sözleri Türkiye’nin gündeminde

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında, MHP lideri Bahçeli’nin “barışa katkı sağlamak” maksadıyla tahliye edilmesinin hayırlı olacağını söylediği Ahmet Özer, bu sürece işaret ederek, barış için İmamoğlu’nun tutuklanmaması gerektiğini savundu. Ancak Özer’in Terörsüz Türkiye’nin sağlayacağı barış süreci ile İmamoğlu arasında nasıl bir bağ kurduğu merak konusu oldu. Zira hakkında “casusluk” suçlaması da olan İmamoğlu ile PKK’nın silah bırakmasını içeren Terörsüz Türkiye süreci arasında şimdiye dek hiçbir söylemde bulunulmamıştı. Kamuoyunda, “Özer, İmamoğlu’nun PKK bağlantısı olduğunu mu iddia ediyor?” sorusu sorulmaya başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci ..
İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti
Gündem

İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti

3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesinde 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı ..
DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti
Gündem

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağla..
İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara "Yazıklar Olsun" diye seslendi
Gündem

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp suçlarından tutuklu bulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23