İmamoğlu ve Yavaş için YSK'ya başvuru yapıldı! "Buna hakları yok"

Baktığımız zaman ise Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Adayı' diye bir söylem geliştiriyor. Bunun hem hukuken hem de milletimiz nezdinde yeri yok. Milletin vermediği bir yetkiyi kullanmak çok komik bir durum. Bizim seçime girdiğimiz nokta Cumhurbaşkanlığı seçimidir ve cumhurbaşkanı adayımız da var. Hiç şüphem yok ki Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu kişiler makam ve mevki paylaşımı yaptıkları için isimlerinin önüne böyle bir unvan yazma gafleti içerisinde bulunmuş. 5 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın bir tane yardımcısı var, o kişi ise Fuat Oktay Bey'dir. Demek ki Fuat Bey'in 10 kişinin yaptığı işi tek başına yaptığını anlıyoruz ve kendisini yaptığı başarılı çalışmalar için de tebrik ediyoruz.