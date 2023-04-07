2023-04-07 11:46:10 İmamoğlu ve Yavaş için YSK'ya başvuru yapıldı! "Buna hakları yok"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya ve seçim çalışmalarında "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" etiketini kullanmaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Seçimle değil atamayla elde edilebilen bu unvanın kullanılamaması için bir vatandaş YSK'ya başvururken, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Bunun hem hukuken hem de milletimiz nezdinde yeri yok" dedi.